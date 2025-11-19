Dolar
42.36
Euro
48.96
Altın
4,094.08
ETH/USDT
2,973.80
BTC/USDT
89,939.00
BIST 100
10,903.91
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ortak basın toplantısı düzenliyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ortak basın toplantısı düzenliyor
logo
Spor, Basketbol

Basketbolda 30. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası, 3 Aralık'ta Ankara'da sahibini bulacak

Basketbolda Fenerbahçe Opet ile ÇİMSA ÇBK Mersin'in karşı karşıya geleceği 30. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı, 3 Aralık Çarşamba günü Ankara'da oynanacak.

Emre Doğan  | 19.11.2025 - Güncelleme : 19.11.2025
Basketbolda 30. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası, 3 Aralık'ta Ankara'da sahibini bulacak

İstanbul

Türkiye Basketbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Ankara Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak ve HT Spor'dan naklen ekranlara gelecek.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Geçen sezon Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa Fenerbahçe Opet ulaşırken, Türkiye Kupası'nı ise ÇİMSA ÇBK Mersin müzesine götürmüştü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sapanca Gölü'nde oluşan kabarcıklar su altından ve havadan görüntülendi
Kırşehir'de verimi artırmak amacıyla tarlalardaki taşlar toplanıyor
Malatya'da depremde 26 kişinin öldüğü Balanlı Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin davanın duruşması görüldü
İsfalt'taki ihalelerde "hileli hareketler" iddiası
Malatya'da depremde 8 kişinin hayatını kaybettiği Güner Apartmanı'na ilişkin davada karar çıktı

Benzer haberler

Basketbolda 30. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası, 3 Aralık'ta Ankara'da sahibini bulacak

Basketbolda 30. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası, 3 Aralık'ta Ankara'da sahibini bulacak

LeBron James'in rekor kırdığı maçı Lakers rahat kazandı

Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde yarın Barcelona'yı konuk edecek

NBA'de Pacers'ı yenen Pistons, galibiyet serisini 10 maça çıkardı

NBA'de Pacers'ı yenen Pistons, galibiyet serisini 10 maça çıkardı
Esenler Erokspor Başantrenörü Ufuk Sarıca, başarı kıstaslarını açıkladı

Esenler Erokspor Başantrenörü Ufuk Sarıca, başarı kıstaslarını açıkladı
BKT Avrupa Kupası'nda Türk derbisi

BKT Avrupa Kupası'nda Türk derbisi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet