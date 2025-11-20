Dolar
NBA Başkan Yardımcısı Tatum'dan NBA Avrupa için ilk aşamada mini turnuva önerisi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Başkan Yardımcısı Mark Tatum, ekosistemdeki birçok potansiyel yatırımcıyla görüştüklerini ve Avrupa Ligi'nde mücadele eden elit takımların da NBA Avrupa'da yer alabileceğini söyledi.

Yunus Kaymaz  | 20.11.2025 - Güncelleme : 20.11.2025
Londra

ABD'nin New York kentinde düzenlenen bir konferansta konuşan Tatum, "Anladığım kadarıyla (kalıcı takımları Avrupa Ligi'ne bağlayan) lisanslar gelecek yılın sonunda sona eriyor. Birkaç takım bu lisansı imzalamadı. İmzalayan takımların lisansı iptal etme konusunda ne yapabileceklerini bilmiyorum ancak birkaç takımın bu lisansı imzalamadığını biliyorum. Anladığım kadarıyla, bu lisanslar sona erdiğinde, takımlar istedikleri ligde oynamakta özgür olacak." ifadelerini kullandı.

Projeyle ilgili henüz kesinleşen bir şey olmadığını belirten Tatum, "Ekosistemdeki birçok potansiyel yatırımcıyla görüşüyoruz. Bu karışım üst düzey ligdeki mevcut takımların, basketbol branşı olmayan bazı futbol takımlarının ve tamamen yeni kurulan bazı takımların bir örneği olacak." dedi.

Kısa vadede, NBA takımlarının Avrupa Ligi takımlarıyla karşılaştığı bir sezon öncesi turnuvası gibi organizasyon düzenlenebileceğini dile getiren Tatum, "Küçük bir turnuva düzenlenebilir. Knicks, Lakers ve Bulls takımları PSG, Real Madrid ve Manchester City ile karşılaşabilir. Böylece ilk yılı tamamlayabiliriz ve bence bu heyecan verici bir teklif olur. Turnuva sonunda bir kupa verilir. Orta vadede, yani beş ila on yıl sonra, örneğin Avrupa Ligi'nde ilk iki sırayı alan takımların NBA Kupası turnuvasına katıldığı bir durum görebiliriz. Böylece birdenbire AC Milan ve Barcelona, NBA Kupası turnuvasında mücadele etmiş olur." diye konuştu.

Tatum, The Athletic'e verdiği demeçte ise NBA Avrupa Ligi'nin ilk sezonunun muhtemelen 2028-2029'da başlayacağını söyledi.

