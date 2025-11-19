Dolar
Spor, Dünyadan Spor

Roger Federer, Uluslararası Tenis Şöhretler Müzesi'ne seçildi

İsviçreli tenisçi Roger Federer, Uluslararası Tenis Şöhretler Müzesi'ne dahil edildi.

Mutlu Demirtaştan  | 19.11.2025 - Güncelleme : 19.11.2025
Roger Federer, Uluslararası Tenis Şöhretler Müzesi'ne seçildi

İstanbul

Profesyonel Tenisçiler Birliğinin (ATP) açıklamasında, oynadığı döneme damga vurarak 310 hafta boyunca tek erkekler dünya sıralamasının zirvesinde yer alan Federer'in 2026 sınıfı oyuncu kategorisinde Uluslararası Tenis Şöhretler Müzesi'ne seçildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Federer, "Uluslararası Tenis Şöhretler Müzesi'ne girmek ve bu sporun birçok büyük şampiyonuyla yan yana durmak benim için büyük bir onur. Kariyerim boyunca tenis tarihine ve benden öncekilerin örnek davranışlarına her zaman değer verdim. Bu spor ve meslektaşlarım tarafından bu şekilde tanınmak beni derinden gururlandırdı. Bu özel anı, tenis camiasıyla kutlamak için önümüzdeki ağustos ayında Newport'u ziyaret etmeyi dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Kariyerinde birçok rekora imza atan Federer, 20'si grand slam, 28'i Masters olmak üzere 103 turnuva zaferi elde ettiği ATP turda ABD'li Jimmy Connors'ın (109) ardından tüm zamanların en fazla şampiyonluk yaşayan ikinci tenisçisi konumunda bulunuyor.

