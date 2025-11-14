Dolar
42.33
Euro
49.12
Altın
4,084.94
ETH/USDT
3,151.50
BTC/USDT
94,995.00
BIST 100
10,565.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

A Milli Kadın Tenis Takımı, Billie Jean King Kupası'nda Almanya'yı yendi

A Milli Kadın Tenis Takımı, tarihinde ilk kez yer aldığı Billie Jean King Kupası Dünya Grubu play-off'larında Almanya karşısında seriyi 2-1 kazandı.

Halil İbrahim Avşar  | 14.11.2025 - Güncelleme : 14.11.2025
A Milli Kadın Tenis Takımı, Billie Jean King Kupası'nda Almanya'yı yendi

Ankara

Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre milli takım, F Grubu'ndaki ilk maçında ev sahibi Almanya ile karşılaştı.

Münih kentindeki Ismaning Tenis Kulübünün ev sahipliği yaptığı organizasyonda Berfu Cengiz, serinin ilk maçında Ella Seidel'e 6-1'lik setlerle 2-0 yenildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Dünya 40 numarası Eva Lys'i 6-2, 4-6 ve 6-0'lık setlerle 2-1 mağlup eden klasmanın 113. basamağındaki Zeynep Sönmez, seride durumu 1-1'e getirdi.

Seriyi kazananı çiftler mücadelesi belirledi. Türkiye, Zeynep Sönmez-Ayla Aksu ikilisinin Anna Lena Friedsam-Jule Niemeier çiftini 2-6, 6-2 ve 6-4'lük setlerle yenmesiyle seriden 2-1 üstün ayrıldı.

Ay-yıldızlılar, yarın Belçika ile karşı karşıya gelecek.

Takımların 3'erli 7 gruba dağıtıldığı play-off maçları sonucu grup liderleri, 2026 Billie Jean King Kupası Elemeleri'ne yükselecek. Kalan 14 ekip ise 2026'da bölgesel grup 1 seviyesinde mücadelesine devam edecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
1915 Çanakkale Köprüsü Dünya Diyabet Günü nedeniyle maviye büründü
Bakan Kurum: Yüzyılın Konut Projesi'ne 2 milyon 879 bin geçerli başvuru yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem bölgemizdeki 350 bininci konutumuzu hak sahiplerine teslim edeceğiz
Kapalıçarşı'daki döviz istasyonları üzerinden para aklandığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada 26 zanlı tutuklandı
Emine Erdoğan: Birleşmiş Milletler'den dünyaya sunulan evrensel nitelikteki bu çağrı İstanbul'dan yeniden yükseliyor

Benzer haberler

A Milli Kadın Tenis Takımı, Billie Jean King Kupası'nda Almanya'yı yendi

A Milli Kadın Tenis Takımı, Billie Jean King Kupası'nda Almanya'yı yendi

A Milli Kadın Tenis Takımı, Billie Jean King Kupası Dünya Grubu'nda mücadele edecek

ATP Finalleri'nde Alcaraz, Fritz'i yenerek 2. maçından da galibiyetle ayrıldı

Zeynep Sönmez hem agresif hem defansif oyununu korta yansıtmak istiyor

Zeynep Sönmez hem agresif hem defansif oyununu korta yansıtmak istiyor
Türkiye 16 Yaş Altı Erkek Tenis Takımı, Gençler Davis Kupası'nda yarı finalist oldu

Türkiye 16 Yaş Altı Erkek Tenis Takımı, Gençler Davis Kupası'nda yarı finalist oldu
Türkiye ile Avustralya tenis federasyonları arasında iş birliği protokolü imzalandı

Türkiye ile Avustralya tenis federasyonları arasında iş birliği protokolü imzalandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet