Spor, Dünyadan Spor

ATP Finalleri'nde Alcaraz, Fritz'i yenerek 2. maçından da galibiyetle ayrıldı

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nde İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz, ABD'li raket Taylor Fritz'i mağlup ederek 2'de 2 yaptı.

Emre Aşıkçı  | 12.11.2025 - Güncelleme : 12.11.2025
ATP Finalleri'nde Alcaraz, Fritz'i yenerek 2. maçından da galibiyetle ayrıldı

Istanbul

İtalya'nın Torino şehrindeki Pala Alpitour Arena'da oynanan karşılaşmada rakibini 6-7, 7-5 ve 6-3'lük setlerle yenen Alcaraz, turnuvadaki 2. galibiyetini aldı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Alcaraz, "Maç boyunca yaşadığım her şey sayesinde galibiyetten sonra gerçekten rahatladım. Topu ilk turdaki kadar iyi hissetmiyordum ama geri dönüp onun zayıf noktasını bulduğum için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Sırp yıldız Novak Djokovic, omzundaki sakatlık nedeniyle ATP Finalleri'nden çekilmişti.

