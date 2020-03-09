Euro
6.99
Dolar
6.12
BIST 100
102,209.30
Altın
1,679.00
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarımda Kadın Girişimciliği Çalıştayı - İzmir Türkiye Elektrik Sanayi Birliği 16. Olağan Genel Kurulu - Ankara
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor, Koronavirüs

PSG-Borussia Dortmund maçı koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain ile Borussia Dortmund arasında yapılacak karşılaşma, yeni tip koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak.

Yusuf Özcan   | 09.03.2020
PSG-Borussia Dortmund maçı koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak

Paris

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Paris Saint-Germain (PSG) ile Almanya temsilcisi Borussia Dortmund arasında 11 Mart Çarşamba günü yapılacak karşılaşma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle seyircisiz oynanacak.

Paris Emniyet Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan açıklamada, dün Elysee Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un başkanlığında yapılan Savunma Konseyi Toplantısı'nda alınan kararlar çerçevesinde PSG-Borussia Dortmund karşılaşmasının, koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacağı belirtildi.

Bu karşılaşma, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında çeyrek finale yükselecek takımı belirleyecek.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Borussia Dortmund, sahasında PSG'yi 2-1 yenmişti.

Fransa'da hükümet 1000'den fazla kişinin katıldığı veya katılacağı etkinlikleri yasaklama kararı aldı.

Ülkede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükselirken, vaka sayısı bin 126'ya ulaştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail siyasetinin yeni gerçeği: Sonuçsuz seçimler
Petroldeki düşüş Suudi Arabistan, Rusya ve ABD'yi vuracak
Riyad’da taht kavgasında yeni perde
Fed'in bitmeyen imtihanı: Parasal genişlemede 4. faz gelir mi?
İran 11. dönem meclis seçimleri: Meşru ama makbul değil

Benzer haberler

PSG-Borussia Dortmund maçı koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak

PSG-Borussia Dortmund maçı koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor

Fransa Kupası'nın finalistleri belli oldu

İstanbul'daki finalin biletleri satışa çıktı

İstanbul'daki finalin biletleri satışa çıktı
Manchester City, Madrid'den avantajla dönüyor

Manchester City, Madrid'den avantajla dönüyor
Bayern Münih tur kapısını araladı

Bayern Münih tur kapısını araladı