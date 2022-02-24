Dolar
14.05
Euro
15.84
Altın
1,922.44
ETH/USDT
2,450.60
BTC/USDT
35,910.00
BIST 100
1,851.38
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kiev Bağımsızlık Meydanı Kiev'den yayındayız
logo
Spor, Dünyadan Spor, Rusya-Ukrayna krizi

Polonya, İsveç ve Çekya, Rusya'da Dünya Kupası play-off maçlarının oynanmamasını istedi

Polonya, İsveç ve Çekya futbol federasyonları, Rusya'da Dünya Kupası play-off maçlarının oynanmamasını talep ettiler.

Fatih Erel   | 24.02.2022
Polonya, İsveç ve Çekya, Rusya'da Dünya Kupası play-off maçlarının oynanmamasını istedi

İstanbul

Üç ülke federasyonu yaptıkları ortak açıklamada, ''Gözlemlediğimiz askeri gerilim, milli futbol takımlarımız ve resmi delegasyonlarımız için ciddi sonuçlar doğurmakta ve güvenliği önemli ölçüde azaltmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Federasyonlar, FIFA ve UEFA'nın gelişmelere derhal tepki vermesini ve Rusya'daki maçların alternatif ülkelere alınmasını beklediklerini bildirdi.

Rusya, 24 Mart'taki Dünya Kupası play-off'larının yarı finalinde Polonya'yı ağırlayacak ve galip gelirse 29 Mart'ta İsveç-Çekya karşılaşması galibiyle Rusya'da karşılaşacak.

UEFA, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan durumun değerlendirilmesi amacıyla yarın TSİ 12.00'de, İcra Kurulunun olağanüstü toplanacağı bilgisini paylaşmıştı.

Yarınki toplantıda, 28 Mayıs'ta Rusya'nın St. Petersburg kentindeki Krestovsky Stadı'nda oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi final maçının yerinin değiştirilmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 79 bin 708 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 281 kişi yaşamını yitirdi
AB'nin ilaç düzenleyicisi, Moderna'nın Kovid-19 aşısını 6-11 yaş grubu için önerdi
EMA, Pfizer-BioNTech aşısının takviye dozunu 12 yaş üzeri için tavsiye etti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 942 bine yaklaştı
Çocuklarını Kovid-19 nedeniyle kaybeden aile aşı çağrısı yaptı

Benzer haberler

Ukrayna, Çernobil Nükleer Santrali'nin kontrolünü Rus güçlerine kaybettiğini açıkladı

Ukrayna, Çernobil Nükleer Santrali'nin kontrolünü Rus güçlerine kaybettiğini açıkladı

Rusya'nın askeri müdahalesi birçok Avrupa ülkesinde protesto edildi

THY Avrupa Ligi, Rus takımlarının maçlarını erteledi

Rusya Milli Futbol Takımı oyuncusundan "Savaşa Hayır" ve Ukrayna'ya destek mesajı

Rusya Milli Futbol Takımı oyuncusundan "Savaşa Hayır" ve Ukrayna'ya destek mesajı
Polonya, İsveç ve Çekya, Rusya'da Dünya Kupası play-off maçlarının oynanmamasını istedi

Polonya, İsveç ve Çekya, Rusya'da Dünya Kupası play-off maçlarının oynanmamasını istedi
Vatikan, Rusya-Ukrayna konusunda müzakereye halen yer olduğu umudunu taşıyor

Vatikan, Rusya-Ukrayna konusunda müzakereye halen yer olduğu umudunu taşıyor