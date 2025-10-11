Dolar
41.85
Euro
48.62
Altın
4,017.12
ETH/USDT
3,827.50
BTC/USDT
112,098.00
BIST 100
10,720.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

FIFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina: Türkiye benimle hiç maç kaybetmedi

FIFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina, Türk takımlarının, yönettiği 11 maçta kaybetmediğini söyledi.

Fatih Çakmak  | 11.10.2025 - Güncelleme : 11.10.2025
FIFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina: Türkiye benimle hiç maç kaybetmedi

Ankara

İstanbul'u çok sevdiğini belirten Collina, "Türk takımlarının yer aldığı 11 maçta hakemlik yaptım, benimle hiç maç kaybetmediler. 20 yıl oldu emekli olalı ama insanlar beni hala çok seviyor." dedi.

Hızlı ve adil karar alma, baskı altında soğukkanlı kalma ve oyuna yeniden dönmenin önemine vurgu yapan Collina, "Üst düzey takımların maçlarında baskı altında oluyorsunuz. Bir karar vermeniz lazım ancak karar verirken de zamanınız yok. Bir saniyede bir karar vermeniz gerekiyor, vereceğiniz karar hem kendiniz hem de oyuncular için çok önemli. Ülkeler için de çok önemli. Kararınıza göre bir takım kazanıyor ya da kaybediyor. Tüm bunlar tek bir düdüğe bakıyor. En önemlisi zorlu göreve hazır olmanız gerekiyor. Bunun için çok çalışmanız gerekiyor. Ben çok çalıştım çünkü iyi bir karar için şansa güvenemezsiniz. Olup bitene hazırlıklı olmanız gerekiyor. Yeteneğinize güvenemezsiniz, çalışmalısınız. Tembel olmayın." uyarılarında bulundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Çok zor durumlarla karşılaştığını, kader anı denilecek anlar yaşadığını anlatan Collina, "Mesela vücudum değişmeye karar verdi. 24 yaşındaydım, 10 gün boyunca vücudumdaki tüm tüyler ve saçlar döküldü. 1984 yılından bahsediyorum, herkes bana bakıyordu. Saçlarımı kazıttım, kaç ay boyunca beni kenarda tuttular. Saçlarımın uzamasını bekledim. Büyük bir maçta hakem atandım. Gördüm ki kimse fiziksel durumumu umursamadı. Herkes kararlarımı umursadı." diye konuştu.

Teknolojinin "herhangi bir şeyin" ruhunu bozmayacağını dile getiren Collina, "Teknoloji bir araç, kararlarınızı daha doğru verebilmeniz için çok önemli. İnsanız ve hata yaparız. Sizin hata yapmanızı engelleyecek bir teknolojiyse bu harika. Teknoloji maçın ruhunu çalmaz. Hakemin işini yapmasına yardımcı olur." ifadelerini kullandı.

Hakemliğe arkadaşının tavsiyesiyle gittiği kurs sonucunda başladığına değinen Collina, "17 yaşında Bologna'da futbol oynarken okuldaki en yakın arkadaşım 'hakemlik kursuna yazıldım' dedi. Ben de yazıldım. Sırf deneyim elde etmek için çok düşünmeden sadece farklı bir şeyler yapmak adına böyle bir karar verdim. Sonra birileri hana bu işi çok iyi yaptığımı söyledi ve zorlukları çok sevdiğim için hakem olmaya karar verdim. Yıllar sonra hala tutkum haline gelen işi yapıyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı
Güney Kore'de veri merkezindeki yangın ulusal güvenliği tehlikeye attı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayder Yaylası'nda incelemede bulundu
Sarıkamış'ta araç camları ve bitkiler kırağı tuttu
Emine Erdoğan, Dünya Kız Çocukları Günü'nü kutladı

Benzer haberler

FIFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina: Türkiye benimle hiç maç kaybetmedi

FIFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina: Türkiye benimle hiç maç kaybetmedi

FIFA Başkanı Infantino, Gazze'de ateşkes çabaları için ABD, Katar, Mısır ve Türkiye'yi tebrik etti

Modern futbolun vicdanı, İsrail soykırımı karşısında sınavda

Spor gazetecisi Hamed'e göre İsrail uluslararası müsabakalardan 2023'ten önce men edilmeliydi

Spor gazetecisi Hamed'e göre İsrail uluslararası müsabakalardan 2023'ten önce men edilmeliydi
2026 FIFA Dünya Kupası bilet fiyatlarındaki artış dikkati çekiyor

2026 FIFA Dünya Kupası bilet fiyatlarındaki artış dikkati çekiyor
Game Over Israel Kampanya Direktörü Prashar'dan UEFA'ya gecikmeme çağrısı

Game Over Israel Kampanya Direktörü Prashar'dan UEFA'ya gecikmeme çağrısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet