Galatasaray-Union SG maçını İspanyol hakem Jose Maria Sanchez yönetecek
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında 25 Kasım Salı günü Belçika temsilcisi Union SG ile yapacağı maçta İspanyol hakem Jose Maria Sanchez düdük çalacak.
İstanbul
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, RAMS Park'ta saat 20.45'te oynanacak müsabakada Sanchez'in yardımcılıklarını İspanya Futbol Federasyonundan Raul Cabanero ve Inigo Prieto yapacak. Maçın dördüncü hakemi de Alejandro Muniz Ruiz olacak.
Müsabakanın video yardımcı hakem koltuğunda Carlos del Cerro Grande oturacak. Grande'nin yardımcılığını Javier Iglesias Villanueva yapacak.
