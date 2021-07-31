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Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'un adı Altındağ'da okçuluk merkezine verilecek

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'un Türkiye'ye büyük gurur yaşattığını belirterek, sporcunun adını Altındağ'da okçuluk merkezine vereceklerini söyledi.

Esin Işık   | 31.07.2021
Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'un adı Altındağ'da okçuluk merkezine verilecek Fotoğraf: Ali Atmaca/AA

Ankara

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda erkekler klasik yay bireyselde altın madalya kazanan Mete Gazoz'un adı, Altındağ'da okçuluk merkezine verilecek.

Altındağ Belediyesinden yapılan açıklamada, milli okçu Mete Gazoz'un, okçulukta Türkiye'ye tarihindeki ilk olimpiyat madalyasını getirerek büyük gurur yaşattığı belirtildi.

Mete Gazoz'un adının Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Altındağ Belediyesince inşa edilen ve tamamlandığında okçuluk sporunun Ankara'daki merkezi olacak tesise verileceği bildirilen açıklamada, Belediye Başkanı Asım Balcı'nın görüşlerine de yer verildi.

Balcı, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemize yaşattığı gurur tarif edilemez. Kazandığı şampiyonlukla hepimizin göğsünü kabarttı. Ata sporumuz okçuluk adına da muhteşem bir farkındalık oluşturdu. Bizler de genç sporcumuzun bu başarısını taçlandırmak için Altındağ'da inşa ettiğimiz okçuluk merkezine ismini vereceğiz. Burada nice Mete Gazozlar yetişmesi için çalışacağız. Mete'nin başarılarının daim olmasını temenni ediyorum."


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