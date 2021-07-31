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Spor, Dünyadan Spor, Tokyo 2020

Okçulukta tarihi başarı Tokyo 2020'de geldi

Milli okçu Mete Gazoz, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda klasik yay bireysel kategorisinde altın madalya alarak Türk okçuluğunun olimpiyatlardaki ilk madalyasını getiren sporcu oldu.

Emrah Oktay   | 31.07.2021
Okçulukta tarihi başarı Tokyo 2020'de geldi Fotoğraf: Ali Atmaca / AA

Tokyo

Yarı finalde de Japon Takaharu Furukawa'yı mağlup ederek finalist olan Mete Gazoz, finalde de İtalyan Mauro Nespoli'yi geçerek altın madalyaya uzandı.

Bu sonuç, Türk okçuluğunun olimpiyatlarda aldığı ilk madalya olarak tarihe geçti.

Olimpiyatta madalya getiren 7. branş okçuluk

Okçuluk, Türkiye'ye olimpiyatlarda madalya getiren 7. branş oldu.

Türkiye, olimpiyatlarda kazandığı toplam 93 madalyanın tamamını atletizm, boks, güreş, halter, judo ve tekvando branşlarında geldi. Okçulukta alınan başarıyla toplam madalya sayısı 94'e, madalya getiren branş sayısı da 7'ye yükseldi.

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