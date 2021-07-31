Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'a tebrik telefonu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda şampiyon olarak Türkiye'ye okçulukta ilk madalyayı getiren Mete Gazoz'u telefonla arayarak tebrik etti.
Tokyo
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nı yerinde takip eden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu aracılığıyla milli okçu ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda şampiyon olarak Türkiye'ye okçulukta ilk madalyayı getiren Mete Gazoz'u telefonla arayarak tebrik etti https://t.co/p38HxQDW0V— AA Canlı (@AACanli) July 31, 2021
Mete Gazoz'u tebrik eden Erdoğan, "Bizleri çok duygulandırdın. Tarihi yeniden ayağa kaldırdın. Türk milletinin okçu bir torunu olarak tarih yazdın. Gözlerim yaşlı olarak o son oku atmanı izledim. Tebrik ediyorum." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.