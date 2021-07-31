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Spor, Tokyo 2020

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'a tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda şampiyon olarak Türkiye'ye okçulukta ilk madalyayı getiren Mete Gazoz'u telefonla arayarak tebrik etti.

Emrah Oktay   | 31.07.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'a tebrik telefonu Fotoğraf: Ahmet İzgi / AA

Tokyo

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nı yerinde takip eden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu aracılığıyla milli okçu ile görüştü.

Mete Gazoz'u tebrik eden Erdoğan, "Bizleri çok duygulandırdın. Tarihi yeniden ayağa kaldırdın. Türk milletinin okçu bir torunu olarak tarih yazdın. Gözlerim yaşlı olarak o son oku atmanı izledim. Tebrik ediyorum." diye konuştu.

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