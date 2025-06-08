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Almanya'da Türkspor Neckarsulm, Verbandsliga şampiyonu olarak üst lige çıktı

Almanya'da 1969 yılında Türkler tarafından kurulan Türkspor Neckarsulm (TS Neckarsulm), Verbandsliga Württemberg (6. lig) şampiyonu olarak, gelecek sezon Oberliga Baden-Württemberg'de (5. lig) mücadele etmeye hak kazandı.

Mesut Zeyrek  | 08.06.2025 - Güncelleme : 08.06.2025
Almanya'da Türkspor Neckarsulm, Verbandsliga şampiyonu olarak üst lige çıktı

Köln

2020'de Bezirksliga Unterland şampiyonu olarak Landesliga'ya, 2023'te Verbandsliga'ya, 2025'te ise Oberliga'ya çıkarak istikrarlı bir yükseliş sergileyen TS Neckarsulm, son şampiyonluğuyla Oberliga Baden-Württemberg'e yükselen eyaletin ilk Türk takımı oldu.

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Maçlarını 6 bin kişilik Sportzentrum Pichterich'te oynayan TS Neckarsulm'un başkanı Ali Kemal Kuru, bu büyük başarıdan dolayı kulüpleriyle büyük gurur duyduklarını belirterek, Stuttgart ve çevresinde yaşayan Türklere gelecek sezon Oberliga'da mücadele edecek olan takımlarını destekleme çağrısında bulundu.

Kuru, TS Neckarsulm'un Oberliga'ya yükselmesinin sadece sportif bir başarı olmadığını, aynı zamanda Almanya'daki Türk toplumunun entegrasyonu ve başarısının da bir göstergesi olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

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