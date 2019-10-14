Euro
6.53
Dolar
5.92
BIST 100
93,981.39
Altın
1,491.71
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Neymar bir ay futbol oynayamayacak

Ligue 1 ekibi PSG'nin Brezilyalı forvet oyuncusu Neymar, sakatlığı nedeniyle sahalardan bir ay uzak kalacak.

Hüseyin Burak Demirer   | 14.10.2019
Neymar bir ay futbol oynayamayacak

Ankara

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Paris Saint-Germain'in (PSG) Brezilyalı forvet oyuncusu Neymar, sakatlığı nedeniyle sahalardan bir ay uzak kalacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Brezilya Milli Takımı'nın Nijerya ile 1-1 berabere kaldığı hazırlık maçında sakatlanan Neymar'ın sol diz ardı kirişinde 2. derece lezyon tespit edildi.

Sekiz gün içinde ikinci bir değerlendirme yapılacağı ancak 27 yaşındaki futbolcunun, mevcut belirtiler doğrultusunda sağlığına kavuşmasının bir ay süreceği belirtildi.

Bu sezon 5 maçta 4 gol atan Neymar, PSG'nin UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Club Brugge'e karşı oynayacağı 2 maçı da kaçıracak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD’nin Suriye politikasında İsrail ve Yahudi lobisinin etkisi
Katalan Süreci'nde yargı kararını verdi
Putin'in Suudi Arabistan ziyaretinde masada ticaret ve Orta Doğu olacak
Batı'nın YPG tezleri manipülasyon
Barış Pınarı Harekatı ve Rusya’nın tavrı

Benzer haberler

Fransa-Türkiye maçının takım kadroları belli oldu

Fransa-Türkiye maçının takım kadroları belli oldu

Neymar bir ay futbol oynayamayacak

Lyon'u Garcia çalıştıracak

Milli sporculardan Mehmetçik'e moral

Milli sporculardan Mehmetçik'e moral
'Milli takımımızın grafiği gayet güzel'

'Milli takımımızın grafiği gayet güzel'
A Milli Futbol Takımı Fransa maçına hazır

A Milli Futbol Takımı Fransa maçına hazır