Milli tenisçiZeynep Sönmez Avustralya Açık'ta 3. turda

Dolar
43.29
Euro
50.79
Altın
4,872.14
ETH/USDT
2,981.30
BTC/USDT
89,476.00
BIST 100
12,805.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor

Milli tenisçi Zeynep Sönmez Avustralya Açık'ta 3. turda

Zeynep Sönmez, sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta Macar Anna Bondar'ı 2-0 yenerek 3. tura yükseldi. 23 yaşındaki Sönmez, Avustralya Açık'ta 3. tura yükselme başarısını gösteren ilk Türk sporcu oldu.

Yunus Kaymaz, Hüseyin Burak Demirer  | 21.01.2026 - Güncelleme : 21.01.2026
Milli tenisçi Zeynep Sönmez Avustralya Açık'ta 3. turda Fotoğraf: Mark Avellino/AA

Londra/Ankara

Kadınlar dünya sıralamasının 112. basamağındaki Sönmez, Melbourne kentinde düzenlenen turnuvadaki tek kadınlar ikinci tur maçında dünya 74 numarası Bondar ile karşılaştı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

7. kortta oynanan ve toplam 1 saat 30 dakika süren mücadelede rakibini 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup eden 23 yaşındaki Sönmez, Avustralya Açık'ta 3. tura yükselme başarısını gösteren ilk Türk sporcu oldu.

Rakibinin 4 kez servisini kıran milli tenisçi, doğrudan puan kazandıran vuruşlarda (winner) 24'e 10 üstünlük sağlarken, 20 basit hatayla maçı tamamladı.

Rakibi Putintseva oldu

Turnuvadaki tek kadınlar 2. tur mücadelesinde dünya 94 numarası Putintseva ile klasmanın 60. basamağındaki Elsa Jacquemot karşılaştı. Fransız rakibini 6-1 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup eden Putintseva tur atladı.

Sönmez ile Putintseva arasındaki 3. tur maçı, 23 Ocak Cuma günü oynanacak.

23 yaşındaki Sönmez, karşılaşmayı kazanması halinde bir grand slam turnuvasında teklerde 4. tura yükselen ilk Türk tenisçi olacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangınında hayatını kaybedenler anıldı
İletişim Başkanı Duran, Suriye Enformasyon Bakanı Mustafa ile telefonda görüştü
Türk askerinin Aden Körfezi'ndeki görev süresi 1 yıl daha uzatıldı
İletişim Başkanı Duran: 'Türkiye Türkiye'den büyüktür' mottosu çerçevesinde çalışıyoruz
İletişim Başkanı Duran "Kara Ocak" şehitlerini andı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Milli tenisçiZeynep Sönmez Avustralya Açık'ta 3. turda

Milli tenisçiZeynep Sönmez Avustralya Açık'ta 3. turda

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Avustralya Açık'ta 2. tura yükseldi

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Avustralya Açık'ta Ekaterina Alexandrova ile karşılaşacak

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Avustralya Açık'ta adını ana tabloya yazdırdı

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Avustralya Açık'ta adını ana tabloya yazdırdı
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Avustralya Açık elemelerinde final turuna yükseldi

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Avustralya Açık elemelerinde final turuna yükseldi

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Avustralya Açık elemelerinde 2. tura yükseldi

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Avustralya Açık elemelerinde 2. tura yükseldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet