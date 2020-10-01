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Medipol Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Paris Saint-Germain, Manchester United ve Leipzig takımlarıyla eşleşti.

Doğa Kırmızıoğlu   | 01.10.2020
Medipol Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Ankara

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Medipol Başakşehir'in grup aşamasındaki rakipleri belli oldu.

Geçen sezon Süper Lig'de şampiyon olarak turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde eden ve kuraya 4. torbadan katılan Medipol Başakşehir; Paris Saint-Germain (Fransa), Manchester United (İngiltere) ve Leipzig (Almanya) ile H Grubu'nda karşılaşacak.

Çift devreli fikstürle 20 Ekim'de başlayacak grup maçları, 9 Aralık'ta sona erecek.

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