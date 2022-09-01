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Manchester City, İsviçreli stoper Manuel Akanji'yi transfer etti

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, İsviçreli savunma oyuncusu Manuel Akanji'yi renklerine bağladı.

Yunus Kaymaz   | 01.09.2022
Manchester City, İsviçreli stoper Manuel Akanji'yi transfer etti

İstanbul

Kulüpten yapılan açıklamada, Borussia Dortmund forması giyen 27 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Bundesliga temsilcisiyle dört yılda tüm kulvarlarda 158 maça çıkan Akanji, 4 gol attı.


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