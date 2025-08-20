Dolar
40.91
Euro
47.72
Altın
3,342.54
ETH/USDT
4,275.50
BTC/USDT
113,516.00
BIST 100
11,134.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Universitatea Craiova, Başakşehir maçının hazırlıklarını Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda gerçekleştirdiği antrenmanla tamamlıyor.
logo
Spor, Futbol

Beşiktaş'ın yeni transferi Taylan Bulut, siyah-beyazlılarla şampiyonluğa ulaşmak istiyor

Beşiktaş'ın yeni transferi Taylan Bulut, siyah-beyazlı ekiple şampiyon olmak istediğini belirtti.

Can Öcal  | 20.08.2025 - Güncelleme : 20.08.2025
Beşiktaş'ın yeni transferi Taylan Bulut, siyah-beyazlılarla şampiyonluğa ulaşmak istiyor

İstanbul

Taylan Bulut, siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, Beşiktaş'a transfer olduğu için çok mutlu olduğunu belirterek, "Büyük bir kulüpteyim. Çok mutluyum. Beşiktaş hakkında sadece iyi şeyler duydum ve hemen 'Oraya gideceğim.' diye düşündüm. Transfer görüşmeleri iyi geçti. Çünkü teknik direktör bana doğrudan güven verdi ve kendimi güvende hissettim. Beşiktaş forması da çok güzel. Seviyorum ve beğeniyorum." ifadelerini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kulübe transfer olmadan önce başka futbolcularla konuştuğunu dile getiren 19 yaşındaki oyuncu, "Kenan Karaman ve Loris Karius ile konuştum. İkisi de burada oynadı ve sadece güzel şeyler anlattı. Her zaman yüzde yüzümü vereceğim. Mümkün olduğunca çok forma giymeyi ve şampiyon olmayı diliyorum. Taraftarlarımız için her şeyimi vereceğim. Sezonun nasıl geçeceğine bakacağız." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Uluslararası fotoğraf yarışmasında AA foto muhabirleri 10 kategoride ödül kazandı
Zafer Haftası’nda TCG Anadolu gemisiyle Çanakkale’den İstanbul’a yolculuk düzenlenecek
Fatih'te İETT otobüsündeki tartışmada şoföre biber gazı sıkıldı
Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı 30 Kasım'da yapılacak
İBB yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan sosyal medya yöneticisi "kullanılmışlık hissini" telefon notlarına yazdı

Benzer haberler

Beşiktaş'ın yeni transferi Taylan Bulut, siyah-beyazlılarla şampiyonluğa ulaşmak istiyor

Beşiktaş'ın yeni transferi Taylan Bulut, siyah-beyazlılarla şampiyonluğa ulaşmak istiyor

Trabzonspor, Christ Ravynel Inao Oulai ile 5 yıllık anlaşma sağladı

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 257. sınavına çıkacak

Fenerbahçe'nin ilk Malili oyuncusu Dorgeles Nene

Fenerbahçe'nin ilk Malili oyuncusu Dorgeles Nene
UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu ilk maçları yarın başlayacak

UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu ilk maçları yarın başlayacak
Beşiktaş, Konferans Ligi play-off turu ilk maçında yarın Lausanne ile karşılaşacak

Beşiktaş, Konferans Ligi play-off turu ilk maçında yarın Lausanne ile karşılaşacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet