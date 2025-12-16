Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, Meltem Avcı Yılmaz'ı kadrosuna kattı
Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, milli forvet Meltem Avcı Yılmaz'ı transfer ettiğini duyurdu.
İstanbul
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımımız, milli forvet Meltem Avcı Yılmaz ile sezon sonuna dek anlaşmaya varmıştır." ifadesi kullanıldı.
28 yaşındaki basketbolcu, son olarak Melikgazi Kayseri Basketbol forması giydi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı