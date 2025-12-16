Dolar
Spor

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, Meltem Avcı Yılmaz'ı kadrosuna kattı

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, milli forvet Meltem Avcı Yılmaz'ı transfer ettiğini duyurdu.

Ceren Aydınonat  | 16.12.2025 - Güncelleme : 16.12.2025
Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, Meltem Avcı Yılmaz'ı kadrosuna kattı

İstanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımımız, milli forvet Meltem Avcı Yılmaz ile sezon sonuna dek anlaşmaya varmıştır." ifadesi kullanıldı.

28 yaşındaki basketbolcu, son olarak Melikgazi Kayseri Basketbol forması giydi.

Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ı bıçaklayarak öldüren sanık hakim karşısında

Benzer haberler

Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı, 8 maç sonra güldü

NBA'de Alperen Şengün'ün "triple-double" performansı Houston Rockets'a yetmedi

Beşiktaş GAİN, yarın deplasmanda London Lions ile karşılaşacak

Galatasaray MCT Technic, Şampiyonlar Ligi'nde yarın Igokea m:tel'e konuk olacak

Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde yarın Zalgiris'e konuk olacak

