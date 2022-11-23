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Manchester City, Guardiola'nın sözleşmesini 2 yıl daha uzattı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, İspanyol teknik direktörü Pep Guardiola ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Fatih Erel   | 23.11.2022
Manchester City, Guardiola'nın sözleşmesini 2 yıl daha uzattı

İstanbul

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İspanyol teknik adamın sezon sonunda bitecek olan sözleşmesi 2025 yılına kadar uzatıldı.

2016 yılında Manchester City'nin başına geçen 51 yaşındaki Guardiola, İngiliz ekibiyle çıktığı 374 maçta 271 galibiyet elde ederek yüzde 72,4'lük kazanma yüzdesine ulaştı.

Guardiola, son beş Premier Lig şampiyonluğunun dördü de dahil olmak üzere Manchester City ile 11 kupa kazandı.


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