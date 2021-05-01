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Manchester City, Crystal Palace galibiyetiyle şampiyonluğa yaklaştı

Manchester City, yarın Manchester United'ın Liverpool'a yenilmesi halinde bitime 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.

Hüseyin Burak Demirer   | 01.05.2021
Manchester City, Crystal Palace galibiyetiyle şampiyonluğa yaklaştı

Ankara

İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Manchester City, Crystal Palace'ı 2-0 yendi.

Lider Manchester City, puan tablosunun orta sıralarındaki Crystal Palace'a konuk oldu. Manchester City, Agüero'nun 57 ve Torres'in 59. dakikadaki golleriyle sahadan galip ayrıldı.

Puanını 80'e çıkaran Manchester City, maç fazlasıyla 2. sıradaki Manchester United ile arasındaki farkı 13 puana yükseltti. Crystal Palace ise 38 puanda kaldı.

Manchester City, yarın Manchester United'ın Liverpool'a yenilmesi halinde son 4 sezonda 3'üncü, tarihindeki 7. lig şampiyonluğuna ulaşacak.

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