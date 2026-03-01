Dolar
43.92
Euro
51.90
Altın
5,279.84
ETH/USDT
1,959.20
BTC/USDT
66,778.00
BIST 100
13,717.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Guardiola'dan iftar için verilen arayı yuhalayan Leeds United taraftarlarına tepki

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, Leeds United taraftarlarının futbolcuların oruçlarını açmaları için maça ara verilmesini yuhalamalarına tepki gösterdi.

Yunus Kaymaz  | 01.03.2026 - Güncelleme : 01.03.2026
Guardiola'dan iftar için verilen arayı yuhalayan Leeds United taraftarlarına tepki

Londra

Ligin 28. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City, deplasmanda karşılaştığı Leeds United'ı Antoine Semenyo'nun golüyle 1-0 yenerken, karşılaşmanın 13. dakikasında Müslüman oyuncuların oruçlarını açmaları için kısa bir ara verildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Premier Lig yönetimi tarafından konulan bu arada, Leeds United tribünlerinden ıslık ve yuhalama sesleri yükseldi.

Manchester ekibinin deneyimli teknik direktörü Guardiola, maçtan sonra düzenlediği basın toplantısında, "Modern dünyada yaşıyoruz, değil mi? Şu anda, bugün, yine dünyada neler olup bittiğine bir bakın. Dinlere saygı gösterin, çeşitliliğe saygı gösterin, mesele bu. Bu bir kural, bunu biz söylemedik, Premier Lig söyledi. 'Oruç için bir veya iki dakika ara verebilirsiniz, oyuncular için bunu yapın'." ifadelerini kullandı.

Premier Lig yönetimi, 2021 yılından bu yana ramazan ayı boyunca Müslüman oyuncuların oruçlarını açmaları için maçların kısa bir süre durdurulmasına izin veriyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: İlgili birimlerimiz koordinasyon halinde çalışmalarını sürdürmektedir
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Köln'deki Türk derneklerini ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da kız öğrenci yurdunu ziyaret etti
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "Laikliği birlikte savunuyoruz" bildirisine ilişkin soruşturma başlattı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin açıklama

Benzer haberler

Guardiola'dan iftar için verilen arayı yuhalayan Leeds United taraftarlarına tepki

Guardiola'dan iftar için verilen arayı yuhalayan Leeds United taraftarlarına tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, AK Parti İstanbul İl Başkanlığının ramazan etkinliğini ziyaret etti

Mukaşerli erişte çorbası

Kütahyalı lokantacı 51 yıldır ramazanda her gün 120 kişilik iftar sofrası kuruyor

Kütahyalı lokantacı 51 yıldır ramazanda her gün 120 kişilik iftar sofrası kuruyor
Kırgızistan'a lisans eğitimi için Türkiye'den gelen öğrenciler iftar heyecanını beraber yaşıyor

Kırgızistan'a lisans eğitimi için Türkiye'den gelen öğrenciler iftar heyecanını beraber yaşıyor
Türkiye Diyanet Vakfı, Somali'de ihtiyaç sahibi 8 bin 250 aileye gıda yardımı yaptı

Türkiye Diyanet Vakfı, Somali'de ihtiyaç sahibi 8 bin 250 aileye gıda yardımı yaptı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet