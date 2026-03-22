İngiltere Lig Kupası'nı Arsenal'i 2-0 yenen Manchester City kazandı
İngiltere Lig Kupası finalinde Arsenal'i 2-0 yenen Manchester City, şampiyonluğa ulaştı.
İstanbul
Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan maçta Manchester City, Nico O'Reilly'nin 60 ve 64. dakikalarda attığı gollerle Arsenal'i 2-0 mağlup etti ve kupayı müzesine götürdü.
Bu sonuç ile Pep Guardiola, bu kupayı 5 kez kazanan ilk teknik direktör oldu.
