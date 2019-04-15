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Lille, PSG'ye şampiyonluk turu için izin vermedi

Fransa liginin 2. sırasındaki Lille, lider Paris Saint-Germain'i 5-1 yenerek rakibinin şampiyonluğunu ilan etmesini engelledi.

Hüseyin Burak Demirer   | 15.04.2019
Lille, PSG'ye şampiyonluk turu için izin vermedi

Ankara

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 32. haftasında Lille, Paris Saint-Germain'i (PSG) 5-1 mağlup etti.

Bir maç eksiği bulunmasına rağmen haftaya 20 puan farkla lider giren PSG, en yakın takipçisi Lille'e konuk oldu.

Lille, Meunier'nin (kendi kalesine) 7, Pepe'nin 51, Bamba'nın 65, Gabriel'in 71 ve Jose Fonte'nin 84. dakikadaki golleriyle maçı 5-1 kazandı.

PSG'nin tek golünü 11. dakikada atan Bernat, 36. dakikada kırmızı kart gördü.

PSG ile arasındaki farkı 17 puana indiren Lille, rakibinin son 7 karşılaşma öncesi şampiyonluğunu ilan etmesine izin vermedi.

Paris ekibi, 17 Nisan Çarşamba günü Nantes ile oynayacağı erteleme maçını kazanırsa, son 7 yılda 6. şampiyonluğuna ulaşacak.


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