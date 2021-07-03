Euro
10.32
Dolar
8.69
BIST 100
1,376.67
Altın
1,787.51
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

İtalyanlar, milli takımlarının EURO 2020’de yarı finale yükselmesini coşkuyla kutladı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) çeyrek finalinde İtalya'nın Belçika’yı 2-1 yenerek yarı finale çıkması İtalya’da büyük sevinç yarattı.

Barış Seçkin   | 03.07.2021
İtalyanlar, milli takımlarının EURO 2020’de yarı finale yükselmesini coşkuyla kutladı Fotoğraf: Riccardo De Luca/AA

Roma

Başkent Roma'nın önemli meydanlarından Popolo'da kurulan taraftar alanında toplanan binlerce İtalyan, Belçika-İtalya maçını dev ekrandan takip etti.

İtalyan taraftarlar, 31. dakikada Barella ve 44. dakikada Insigne'nin attığı gollerle büyük sevinç yaşadı.

İlk yarı bitmeden Belçika'nın Lukaku ile 45+2. dakikada skoru 2-1'e getirmesi, İtalyanların 2. gol sevincinin çok sürmemesine yol açtı.

Müsabakanın ikinci yarısında iki takımın karşılıklı pozisyonları taraftarlar arasında heyecan yaratırken, maçın bitiş düdüğüyle Popolo Meydanı'ndaki coşku doruk noktasına ulaştı.

İtalya Milli Takımı'nın, Belçika'yı 2-1 yenerek şampiyonada yarı finale çıkması taraftarlarca kutlandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Koca, son 24 saatte 1 milyon 171 bin 305 doz aşı yapıldığını duyurdu
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 4 bin 891 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 55 kişi yaşamını yitirdi
Bosna Hersek'te Kovid-19'un Delta varyantına rastlandı

Benzer haberler

İtalyanlar, milli takımlarının EURO 2020’de yarı finale yükselmesini coşkuyla kutladı

İtalyanlar, milli takımlarının EURO 2020’de yarı finale yükselmesini coşkuyla kutladı

İtalya yarı finale kaldı

İspanya yarı finale çıktı

Belçika hükümeti, açlık grevindeki 'kağıtsızlara' karşı katı tutumunu değiştirmiyor

Belçika hükümeti, açlık grevindeki 'kağıtsızlara' karşı katı tutumunu değiştirmiyor
Belçika'da 400 'kağıtsız' 40 gündür açlık grevinde

Belçika'da 400 'kağıtsız' 40 gündür açlık grevinde
Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Löw: Elenmemizin sorumluluğunu üstleniyorum

Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Löw: Elenmemizin sorumluluğunu üstleniyorum