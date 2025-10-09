Google'dan Belçika'ya 5 milyar avroluk yatırım
Teknoloji firması Google, Belçika'da bulut ve yapay zeka altyapısını geliştirmek için 5 milyar avro yatırım yapılacağını bildirdi.
Brüksel
Google, Belçika'ya yapılacak yeni yatırım hakkında açıklama yayımladı.
Açıklamada, "Google, gelecek iki yıl içinde bulut ve yapay zeka altyapısını genişletmek için Belçika'ya 5 milyar avro ek yatırım yapacak." ifadesi kullanıldı.
İlave yatırımın ülkede bulunan veri merkezinin genişletilmesini de içereceğine işaret edilen açıklamada, bu kapsamda 300 ilave iş imkanı ortaya çıkacağı belirtildi.
Açıklamada, Belçika'da rüzgar enerjisine de yatırım yapılacağı ve elektrik şebekesinin temiz enerjiyle desteklenmesinin sağlanacağı kaydedildi.
Google'ın Belçika'nın Saint-Ghislain şehrinde yaklaşık 11 milyar avro yatırımla kurduğu ve 600 kişinin istihdam edildiği büyük bir veri merkezi bulunuyor.