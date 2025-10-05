Dolar
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

Gazze'ye Küresel Hareket'in İtalya temsilciliği İsrail hakkında suç duyurusunda bulundu

Gazze'ye Küresel Hareket'in İtalya temsilciliği, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırıp aktivistleri alıkoymasına ilişkin suç duyurusunda bulunurken, filoda yer alan İtalyan parlamenterler de kötü muameleye maruz kaldıklarını belirtti.

Barış Seçkin  | 05.10.2025 - Güncelleme : 05.10.2025
Gazze'ye Küresel Hareket'in İtalya temsilciliği İsrail hakkında suç duyurusunda bulundu Küresel Hareket'in İtalya Sözcüsü Maria Elena Delia (sol üstte), İtalyan Demokratik Parti'den (PD) Avrupa Parlamentosu Üyesi Annalisa Corrado (sağ üstte), Yeşiller Partisi'nden Avrupa Parlamentosu Üyesi Benedetta Scuderi (sol altta) ve PD'den Temsilciler Meclisi Milletvekili Arturo Scotto (sağ altta)

Roma

Gazze'ye insani yardım taşırken 1 Ekim'de İsrail ordusunun saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu'nda alıkonulan ve dün Roma'ya dönen İtalyan Demokratik Parti'den (PD) Avrupa Parlamentosu Üyesi Annalisa Corrado, Yeşiller Partisi'nden Avrupa Parlamentosu Üyesi Benedetta Scuderi, 5 Yıldız Hareketi'nden (M5S) Senatör Marco Croatti ve PD'den Temsilciler Meclisi Milletvekili Arturo Scotto ile Küresel Hareket'in İtalya Sözcüsü Maria Elena Delia, bugün basın toplantısı düzenledi.

Toplantının başında konuşan Delia, "Ekibimiz, Roma Cumhuriyet Savcılığına, aktivistlerin alıkonulması ve uluslararası sularda uğradığımız saldırı hakkında suç duyurusunda bulundu." dedi.

Delia, filodaki aktivistlerin "hiçbir hukuki dayanak olmadan yasa dışı şekilde alıkonulduğunu" vurgulayarak, "İsrail donanması tarafından herhangi bir suç işlememelerine rağmen zorla alındılar. Hapishanede temel savunma hakları, su, yiyecek ve hijyen hizmetlerine erişim gibi hayati gereksinimler reddedildi." diye konuştu.

Senatör Croatti, bu misyona aktivist olarak katıldıklarını belirterek, "Şimdi bütün yasa dışı şekilde alıkonulan kişileri eve getirmek için birleşik bir cephe olmalıyız. Yasa dışı şekilde gözaltına alınan tüm insanları eve getirmeliyiz. Son aktivist geri dönene kadar kendi gözlerimle gördüklerimi anlatmayacağım." ifadelerini kullandı.

Filoda da sadece yiyecek kutuları olduğunu vurgulayan Croatti, "Bize terörist dediler, sanki biz teröristmişiz gibi davrandılar. Oysa yanımızda sadece insani yardımlar vardı. Barışçıl, şiddet kullanmayan insanlar, bir toprağa umut götürmek isteyenlerdik." şeklinde konuştu.

Alıkonulma sırasında ve sonrasında yapılan kötü muameleye de dikkati çeken Croatti, "Fiziksel olarak sürüklendik, minibüslere bindirilirken de sürüklendik." dedi.

Croatti, pasaportlarına da alıkonulduğu sırada el konulduğunu ve İtalya uçağına binmeden az önce kendisine verildiğini, İtalya Büyükelçisi ile görüşmeyi talep ettiklerini, büyükelçiyi de ayrılmadan az önce gördüklerini anlattı.

Scuderi: "Acımasızca durdurulduk"

Yeşiller Partisi'nden Avrupa Parlamentosu Üyesi Scuderi de şunları söyledi:

"Biz uluslararası sularda, bulunma hakkımızın olduğu yerde acımasızca durdurulduk, yakalandık. İsrail ordusu tarafından rehin alındık, bir İsrail limanına götürüldük, aramalar ve sorgulamalara maruz kaldık ve avukatlarımıza erişimimiz olmadı. Teknelerimize el konuldu, Filistin bayrakları indirildi ve onların yerine İsrail bayrakları çekildi."

PD'den Avrupa Parlamentosu Üyesi Corrado da bu yolculukları sırasında kendilerine yönelik ve genel olarak yapılan yalan haberlere tepki gösterdi.

Corrado, "Yapabildiğimiz tek şey, bizden iyi olduğumuzu belirttiğimiz bir video çekmemizi istediler ve karşılığında diğerlerinin tutulduğu araçlara su verilmesini sağlamak oldu." dedi.

Scotto: "Yasal olan, o teknelerde bulunanlardı"

PD'den Temsilciler Meclisi Milletvekili Scotto da İtalyan hükümetini eleştirerek, "Hükümet, 2007'den beri kapalı olan koridoru açması için (Binyamin) Netanyahu hükümetine gerçek baskı yapmaktan başka bir şey yapmadı." diye konuştu.

Scotto, gerçeklerin net şekilde ortaya konması gerektiğini, aksi takdirde mesajların karıştığını belirterek, "Yasal olan, o teknelerde bulunanlardı. Yasal olmayan ise o teknelerin Gazze'ye ulaşmasını engelleyenler ve ayrıca o misyonu desteklemeyenlerdi." değerlendirmesinde bulundu.

Şu anlarda ABD Başkanı Donald Trump'ın planı konusunda bir hareket olduğuna da dikkati çeken Scotto, "Bu plana sadece şunu söylemek için girmiyorum: Filistinlilerin kendi gelecekleri için başrol oynamaları gerekiyor. Derhal ateşkes yönünde giden her şey önemli ve olumludur." yorumunu yaptı.

