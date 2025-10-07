Dolar
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

Küresel Sumud Filosu'na katılan 4 Belçikalı ülkesine döndü

Gazze Şeridi'ne uygulanan yasa dışı ablukayı delmek ve insani yardım ulaştırmak isteyen Küresel Sumud Filosu'na saldırı düzenleyen İsrail ordusu tarafından alıkonulan 4 Belçikalı, başkent Brüksel'e geldi.

Selen Valente Rasquinho  | 07.10.2025 - Güncelleme : 07.10.2025
Küresel Sumud Filosu'na katılan 4 Belçikalı ülkesine döndü

Brüksel

Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin yakınları ve Filistin destekçilerinden oluşan kalabalık, sabah erken saatlerden itibaren Brüksel Uluslararası Havalimanı'nda toplandı.

Geliş katında Filistin bayrakları, Küresel Sumud Filosu maketleri ve Filo'nun katılımcılarının fotoğraflarıyla bekleyen kalabalık "Hepimiz Gazze'nin çocuklarıyız", "İsrail'i boykot edin", "Soykırımı durdurun" ve "Özgür Filistin" sloganları attı.

Atina'dan kalkan uçakla havalimanına varan Küresel Sumud Filosu aktivistleri, geliş katında yakınlarıyla kısa bir kucaklaşmanın ardından, hoparlörleri ellerine alarak coşkuyla sloganlar attı, kısa konuşmalar yaptı.

Aktivistler, İsrail'in filoya saldırdığını, yolcularını uluslararası sularda alıkoyduğunu, ardından Filistinlilerin tutulduğu cezaevlerinde tuttuğunu, gıda, su ve tıbbi erişim imkanı sağlamadığını, fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığını anlattı ve Belçika hükümetine İsrail'e yaptırım uygulama çağrısında bulundu.

Küresel Sumud Filosu

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaşmıştı.

Filoya saldıran İsrail ordusu, onlarca tekne ve gemiyi yasa dışı şekilde ele geçirerek yüzlerce yolcusunu alıkoymuştu.

Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.

