Dolar
42.23
Euro
48.83
Altın
4,082.27
ETH/USDT
3,617.80
BTC/USDT
106,270.00
BIST 100
10,865.69
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Belçika'da nükleer santral ve havalimanı üzerinde dron faaliyeti tespit edildi

Belçika'da dün akşam Doel Nükleer Santrali ve Liege Havalimanı üzerinde dron faaliyeti tespit edildiği bildirildi.

Şerife Çetin  | 10.11.2025 - Güncelleme : 10.11.2025
Belçika'da nükleer santral ve havalimanı üzerinde dron faaliyeti tespit edildi

Brüksel

Enerji şirketi Engie tarafından paylaşılan bilgilere göre, pazar akşamı Doel Nükleer Santrali üzerinde üç dron uçtuğu belirlendi.

Şirket sözcüsü Hellen Smeets, dronların tespit edilmesinin santralin faaliyetlerini etkilemediğini belirterek, ilgili birimlerin durumu yakından takip ettiğini aktardı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Brussels Times'ın haberine göre aynı zamanda pazar akşamı Liege Havalimanı'nda da dron faaliyeti ihbarları üzerine hava trafiği geçici olarak durduruldu.

İlk dronun saat 19.30 sularında görülürken, yaklaşık 19.45'te iki dronun daha tespit edildi. Hava trafiği saat 20.25'te yeniden başladı.

Belçika'da dron hareketliliği

Polonya, Romanya, Estonya ve Danimarka'nın ardından AB kurumlarına ve NATO'ya ev sahipliği yapan Belçika'nın da gündemini dronlar meşgul ediyor.

Belçika'daki Elsenborn Askeri Eğitim Kampı üzerinde 3 Ekim'de dron hareketliliği tespit edilmiş, Savunma Bakanlığı olayı incelemeye almıştı.

25 Ekim'de ise en az 4 dronun Valon bölgesine bağlı Marche-en-Famenne'deki Kral Albert Askeri Üssü üzerinde tespit edildiği bildirilmişti.

1 Kasım gecesi hem ulusal hem de NATO operasyonlarında kullanılan Kleine Brogel Askeri Hava Üssü'nde 3 dron faaliyeti belirlendiği açıklanmıştı. 2 Kasım akşamı da aynı üste 4 dron gözlemlenmişti.

Bu hafta içinde Liege Havalimanı'nda iki kez dron görülmüş, uçuşlar güvenlik nedeniyle durdurulmuştu.

Brüksel Havalimanı'nda ise 4 ve 6 Kasım geceleri dronlar görülmüş, hava trafiğinde aksaklık yaşanmıştı.

Konuyla ilgili 6 Kasım'da toplanan Belçika Ulusal Güvenlik Konseyi de şüpheli dronların gerektiğinde polis veya askeri müdahale ile etkisiz hale getirilebileceği yönünde karar almıştı. Konsey, bu tehditle mücadele için ayrıca Ulusal Hava Sahası Güvenlik Merkezinin (NASC) 1 Ocak 2026'ya kadar tam olarak faaliyete geçirileceğini duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sarıyer'de oyuncak silahla televizyon binasına giren zanlı yakalandı
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ve 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin davanın gerekçeli kararı açıklandı
Kocaeli'de karaya oturan gemideki yükün tahliyesine başlandı
Hatay ve Kilis'te bir günde 44 bin 50 fidan toprakla buluşturulacak
Bursa'da 3 milyon 250 bin fidan toprakla buluşacak

Benzer haberler

Belçika'da nükleer santral ve havalimanı üzerinde dron faaliyeti tespit edildi

Belçika'da nükleer santral ve havalimanı üzerinde dron faaliyeti tespit edildi

Belçika Savunma Bakanı, yaklaşık 150 bin gence mektup göndererek gönüllü askeri hizmet çağrısı yaptı

AB dron karşıtı sistemin 2026'nın sonunda devreye girmesini planlıyor

Belçika'da hükümet bütçe konusunda anlaşmaya çalışıyor

Belçika'da hükümet bütçe konusunda anlaşmaya çalışıyor
Sındırgı'da ağır hasarlı yapıların yıkımı sürüyor

Sındırgı'da ağır hasarlı yapıların yıkımı sürüyor

Dron hareketliliği Belçika’da siyasi gerginliğe yol açtı

Dron hareketliliği Belçika’da siyasi gerginliğe yol açtı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet