Dünya

Belçika Savunma Bakanı, yaklaşık 150 bin gence mektup göndererek gönüllü askeri hizmet çağrısı yaptı

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, 17 yaşındaki 149 bin gence mektup göndererek gönüllü askeri hizmet verme çağrısında bulundu.

Şerife Çetin  | 09.11.2025 - Güncelleme : 09.11.2025
Brüksel

Francken, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, 149 bin mektubun postaya verildiğini duyurdu.

Bakan Francken, "Ülke genelindeki tüm 17 yaşındakiler, genel olarak Savunma Bakanlığına ve özellikle gönüllü askerlik hizmeti yapmaya teşvik ediyoruz. Haydi başlayalım!" ifadelerini kullandı.

Fransızca yayın yapan Le Soir haber sitesine göre, gençleri gönüllü askeri hizmete teşvik etme girişimine eylül ayında onay verildi.

Gönüllü hizmet, "öğretici bir deneyim" olarak tasarlansa da muhalefet tarafından "toplumun militarize edilmesi” olarak eleştiriliyor.

