Dolar
42.06
Euro
48.51
Altın
4,002.71
ETH/USDT
3,861.30
BTC/USDT
110,487.00
BIST 100
10,971.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Belçika'da askeri hava üssünde dron faaliyeti tespit edildi

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, dün gece Belçika'daki Kleine Brogel Askeri Hava Üssü'nde 3 dron faaliyeti tespit edildiğini bildirdi.

Şerife Çetin  | 02.11.2025 - Güncelleme : 02.11.2025
Belçika'da askeri hava üssünde dron faaliyeti tespit edildi

Brüksel

Francken, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Tespit edilen 3 dronun öncekilere göre daha büyük olduğunu ve yüksek irtifada uçtuğunu aktaran Francken, "Bu rutin bir uçuş değildi. Bunların Kleine Brogel’i hedef alan açık bir görev kapsamında hareket ettiği değerlendiriliyor." bilgisini verdi.

Francken, dronların sinyallerini kesmek için "taşınabilir dron sinyal karıştırıcıların" devreye sokulduğunu ancak bunların etkili olmadığını belirtti.

Polis helikopteri ve ekiplerinin 1 dronu takip ettiğini ancak birkaç kilometre kuzeye doğru ilerledikten sonra temas kesildiğini aktaran Belçika Savunma Bakanı, Polis ve Askeri İstihbarat Servisi (ADIV) tarafından soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Francken, tedbir ve gözetim faaliyetlerini daha da artırdıklarını kaydederek, dron karşıtı sistemlerin acilen geliştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Belçika’nın Peer belediyesi sınırları içinde yer alan Kleine Brogel Askeri Hava Üssü, Belçika Hava Kuvvetlerine bağlı olup, aynı zamanda bir ABD Hava Kuvvetleri birimine de ev sahipliği yapıyor.

Önemli bir askeri tesis olan Kleine Brogel, hem ulusal hem de NATO operasyonlarında kullanılıyor.

Anvers Havalimanı'nda da dron faaliyeti tespit edildi

Belçika Federal Polisi, askeri hava üssüne ek olarak dün akşam Anvers Havalimanı'nda da dron faaliyeti tespit edildiğini bildirdi.

Buna göre, ihbar alındıktan sonra konuyla ilgili tutanak tutuldu.

Anvers Havalimanı'ndaki dron faaliyeti bir uçağın güvenliğini tehlikeye attı. Dronun inişe geçen bir uçakla çarpışma riski oluştu ancak uçak güvenli şekilde iniş yaptı.

Dron bir süre sonra bölgeden uzaklaştı. Çarpışma riski oluşmasına rağmen hava trafiğinde herhangi bir gecikme ya da iptal yaşanmadı.

Belçika'da dron hareketliliği artıyor

Belçika'daki Elsenborn Askeri Eğitim Kampı üzerinde 3 Ekim'de dron hareketliliği tespit edilmiş, Savunma Bakanlığı olayı incelemeye almıştı.

Francken, kamp üzerinde tespit edilen dronların ardından 2026'da yapılması planlanan bazı savunma hamlelerini bu sene başlatacaklarını açıklamıştı.

25 Ekim'de ise en az 4 dronun Valon bölgesine bağlı Marche-en-Famenne'deki Kral Albert Askeri Üssü üzerinde tespit edildiği bildirilmişti.

Francken, ülkesinde artan dron hareketliliğinin ardından, dron karşıtı sistemlerin geliştirilmesi ve askeri tesislerin korunmasının güçlendirilmesi için yeni plan sunacağını söylemişti.

"Plan hazır: Dron tespiti ve imhası için 50 milyon avro." açıklamasını yapan Francken, bu planın acil önlem paketinin parçası olacağını ifade etmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan, yarın Gazze konulu toplantıya ev sahipliği yapacak
Türksat 6A üzerinden Sri Lanka'da yayın yapılması için kapasite sözleşmesi imzalandı
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 11 suçlu Türkiye'ye iade edildi
İsrail saldırısında bacağını kaybeden TRT Arabi kameramanı: İsrail bizi sessizce öldürmek istedi ama başaramadı
MİT, hakkında romanlar yazılıp filmler çekilen "İngiliz Kemal"e ilişkin belge paylaştı

Benzer haberler

Belçika'da askeri hava üssünde dron faaliyeti tespit edildi

Belçika'da askeri hava üssünde dron faaliyeti tespit edildi

Doğanın içine gizlenmiş Karakütük Şelalesi ziyaretçilerini bekliyor

Samsun'daki Nebiyan Dağı sonbahar renklerine büründü

Trump, İsrail'in Gazze'ye yeniden saldırı başlatmasının ateşkesi tehlikeye atmayacağını ileri sürdü

Trump, İsrail'in Gazze'ye yeniden saldırı başlatmasının ateşkesi tehlikeye atmayacağını ileri sürdü
Belçikalıların neredeyse beşte biri ruh sağlığı sorunlarından muzdarip

Belçikalıların neredeyse beşte biri ruh sağlığı sorunlarından muzdarip
Nusret-2025 Davet Tatbikatı'nın seyir faaliyetleri sürüyor

Nusret-2025 Davet Tatbikatı'nın seyir faaliyetleri sürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet