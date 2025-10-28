Dolar
41.95
Euro
48.86
Altın
3,951.88
ETH/USDT
3,961.70
BTC/USDT
112,690.00
BIST 100
10,871.08
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Belçikalıların neredeyse beşte biri ruh sağlığı sorunlarından muzdarip

Belçika nüfusunun neredeyse beşte birinin ruh sağlığı sorunlarının birinden muzdarip olduğu ve bu sorunların özellikle gençleri etkilediği tespit edildi.

İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu  | 28.10.2025 - Güncelleme : 28.10.2025
Belçikalıların neredeyse beşte biri ruh sağlığı sorunlarından muzdarip

İstanbul

Belga ajansının, Belçika sağlık enstitüsü Sciensano tarafından yayımlanan 2023-2024 dönemi sağlık anketine dayandırdığı haberine göre, Belçikalıların beşte biri geleceğe karamsar bakıyor.

Ankete katılanların yaklaşık beşte birinde stres, gerginlik, moral bozukluğu gibi semptomlara rastlanırken; bu kişilerin şiddetli ruhsal problem yaşadığı ortaya çıktı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ayrıca nüfusun yarısının uyku bozukluğu sorunundan etkilendiği de tespit edildi.

Ruh sağlığı sorunları özellikle 15-24 yaş arası gençleri etkilerken; bu grubun yaklaşık dörtte birinin anksiyete problemleri veya depresyondan muzdarip olduğu dikkati çekti.

Kadınlar ve eğitim düzeyi düşük kişilerin genellikle yalnızlık ve psikolojik zorluklar yaşama olasılığı daha yüksek olurken; bu durumun nedenleri arasında "ekonomik kriz, Kovid-19 salgını ve uluslararası politik iklimin belirsizliği" gösterildi.

Sciensano, özellikle kadınlar, gençler ve sosyal açıdan dezavantajlı durumdaki kişiler gibi savunmasız gruplar için "psikolojik desteğe erişimin iyileştirilmesi gibi önlemlerin alınması" çağrısında bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İletişim Başkanı Duran: Bu son saldırı, İsrail'in bölgesel barışa tehdit olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının ateşkesi ihlal ettiğini bildirdi
Dışişleri Bakanlığı, Sudan'ın Faşir şehrindeki sivillere karşı saldırıyı şiddetle kınadı
Fethiye'de sağanağın ardından gökyüzünde "Mammatus Bulutları" görüldü
Ankara'da etkili olan fırtına nedeniyle bir caminin minaresi yıkıldı

Benzer haberler

Belçikalıların neredeyse beşte biri ruh sağlığı sorunlarından muzdarip

Belçikalıların neredeyse beşte biri ruh sağlığı sorunlarından muzdarip

OpenAI: ChatGPT mesajlarının yüzde 0,07'si ruh sağlığıyla bağlantılı acil durumlarla ilişkili olabilir

Johnson&Johnson ruh sağlığının önemini göstermek amacıyla Moda Merdivenleri'ni renklendirdi

Belçika'da genel grev hayatı durma noktasına getirdi

Belçika'da genel grev hayatı durma noktasına getirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet