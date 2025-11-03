Dolar
42.05
Euro
48.44
Altın
4,015.24
ETH/USDT
3,670.00
BTC/USDT
106,463.00
BIST 100
11,060.39
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor.
logo
Dünya

Belçika'da askeri hava üssünde 4 dron daha tespit edildi

Belçika'da 1 Kasım gecesi 3 dron faaliyeti tespit edilen Kleine Brogel Askeri Hava Üssü'nde dün akşam saatlerinde de 4 dronun gözlemlendiği bildirildi.

İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu  | 03.11.2025 - Güncelleme : 03.11.2025
Belçika'da askeri hava üssünde 4 dron daha tespit edildi

Istanbul

Belga ajansının haberine göre, askeri hava üssünün bulunduğu Peer Belediyesinin Başkanı Steven Mathei, Savunma Bakanlığı ve polisin dün saat 19.00 sularında üssün üstünde 4 dron faaliyeti tespit ettiğini doğruladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Mathei ayrıca, dronların tespit edilmesinin ardından federal polise ait bir helikopterin takip için havalandığını, dronların Hollanda'ya doğru gözden kaybolduğunu belirtti.

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, 1 Kasım gecesi hem ulusal hem de NATO operasyonlarında kullanılan Kleine Brogel Askeri Hava Üssü'nde 3 dron faaliyeti tespit edildiğini açıklamıştı.

Francken, "Bunlar casusluk amacıyla geliyorlar. F-16'ların nerede olduğunu, mühimmatın nerede bulunduğunu ve diğer stratejik unsurları görmek istiyorlar." ifadelerini kullanmıştı.

Belçika'da dron hareketliliği artıyor

Belçika'daki Elsenborn Askeri Eğitim Kampı üzerinde 3 Ekim'de dron hareketliliği tespit edilmiş, Savunma Bakanlığı olayı incelemeye almıştı.

Francken, kamp üzerinde tespit edilen dronların ardından 2026'da yapılması planlanan bazı savunma hamlelerini bu sene başlatacaklarını açıklamıştı.

25 Ekim'de ise en az 4 dronun Valon bölgesine bağlı Marche-en-Famenne'deki Kral Albert Askeri Üssü üzerinde tespit edildiği bildirilmişti.

Francken, ülkesinde artan dron hareketliliğinin ardından, dron karşıtı sistemlerin geliştirilmesi ve askeri tesislerin korunmasının güçlendirilmesi için yeni plan sunacağını söylemişti.

"Plan hazır: Dron tespiti ve imhası için 50 milyon avro." açıklamasını yapan Francken, bu planın acil önlem paketinin parçası olacağını ifade etmişti.




Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Minguzzi cinayeti davasında gerekçeli karar açıklandı
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Adıyaman'da temaslarda bulundu
Balıkesir'de 4,9 büyüklüğünde deprem
Fransa'ya göre Türkiye savunma ürünleri ihracatında çarpıcı ilerleme gösteriyor
"Toplumsal Cinsiyet Karmaşasında Kültürel Terörün Sosyalleşmesi: LGBT Lobileri Örneği" raporu yayımlandı

Benzer haberler

Belçika'da askeri hava üssünde 4 dron daha tespit edildi

Belçika'da askeri hava üssünde 4 dron daha tespit edildi

Belçika Savunma Bakanı, askeri hava üssünde tespit edilen dronların casusluk yaptığına işaret etti

Belçika'da askeri hava üssünde dron faaliyeti tespit edildi

Doğanın içine gizlenmiş Karakütük Şelalesi ziyaretçilerini bekliyor

Doğanın içine gizlenmiş Karakütük Şelalesi ziyaretçilerini bekliyor
Samsun'daki Nebiyan Dağı sonbahar renklerine büründü

Samsun'daki Nebiyan Dağı sonbahar renklerine büründü
Belçikalıların neredeyse beşte biri ruh sağlığı sorunlarından muzdarip

Belçikalıların neredeyse beşte biri ruh sağlığı sorunlarından muzdarip
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet