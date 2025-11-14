Dolar
Dünya

ABD, Belçika'ya "dron tehdidiyle mücadele için destek" teklifinde bulundu

ABD, Belçika'da son dönemde artan dron hareketliliğiyle mücadele için destek teklifinde bulundu.

Selen Valente Rasquinho  | 14.11.2025 - Güncelleme : 14.11.2025
ABD, Belçika'ya "dron tehdidiyle mücadele için destek" teklifinde bulundu

Brüksel

Belçika'nın yüksek tirajlı gazetesi Le Soir'in haberine göre, Almanya, Fransa ve İngiltere'nin ardından ABD de Belçika'ya destek teklifi yaptı.

Savunma Bakanı Theo Francken, Temsilciler Meclisi'nde yaptığı açıklamada, ülkenin kritik bölgelerinde görülen izinsiz dron uçuşlarına karşı "müttefik ülkelerle koordineli güvenlik adımı" yürütüldüğünü söyledi.

Francken, Belçika'nın komşu ülkelerden özel anti-dron ekipleri talep ettiğini aktararak, "Almanya, İngiltere, Fransa olumlu yanıt verdi ve özel ekipmanlarıyla şu anda Belçika topraklarında konuşlu durumda." dedi.

Savunma Bakanı, bu birliklerin teknik donanım, tespit sistemleri ve hava sahası güvenliği konusunda aktif destek verdiğini kaydetti.

Bakan Francken, ABD'nin de Belçika'ya yardım teklif ettiğini dile getirerek, "Amerikalı yetkililerle şu anda yardımın nasıl, nerede ve hangi kapsamda en etkili şekilde konuşlandırılabileceğini değerlendiriyoruz." bilgisini verdi.

Belçika'da dron hareketliliği

Polonya, Romanya, Estonya ve Danimarka'nın ardından AB kurumlarına ve NATO'ya ev sahipliği yapan Belçika'nın da gündemini dronlar meşgul ediyor.

Belçika'daki Elsenborn Askeri Eğitim Kampı üzerinde 3 Ekim'de dron hareketliliği tespit edilmiş, Savunma Bakanlığı olayı incelemeye almıştı.

25 Ekim'de ise en az 4 dronun Valon bölgesine bağlı Marche-en-Famenne'deki Kral Albert Askeri Üssü üzerinde tespit edildiği belirtilmişti.

1 Kasım gecesi hem ulusal hem de NATO operasyonlarında kullanılan Kleine Brogel Askeri Hava Üssü'nde 3 dron faaliyeti belirlendiği açıklanmıştı. 2 Kasım akşamı da aynı üste 4 dron gözlemlenmişti. Bu hafta içinde Liege Havalimanı'nda 2 kez dron görülmüş, uçuşlar güvenlik nedeniyle durdurulmuştu.

Brüksel Havalimanı'nda 4 ve 6 Kasım'da gece saatlerinde dronlar görülmüş, hava trafiğinde aksaklık yaşanmıştı.

10 Kasım'da ise Doel Nükleer Santrali ve Liege Havalimanı üzerinde dron faaliyeti tespit edildiği kaydedilmişti.

Konuyla ilgili 6 Kasım'da toplanan Belçika Ulusal Güvenlik Konseyi de şüpheli dronların gerektiğinde polis veya askeri müdahaleyle etkisiz hale getirilebileceği yönünde karar almıştı. Konsey, bu tehditle mücadele için ayrıca Ulusal Hava Sahası Güvenlik Merkezinin (NASC) 1 Ocak 2026'ya kadar tam faaliyete geçirileceğini duyurmuştu.

