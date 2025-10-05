Dolar
Serie A'da Milan, Juventus'la golsüz berabere kalarak liderliği Napoli'ye kaptırdı

İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 6. haftasında Milan, deplasmanda Juventus'la 0-0 berabere kalarak liderliği Napoli'ye kaptırdı.

Emre Aşıkçı  | 05.10.2025 - Güncelleme : 06.10.2025
Serie A'da Milan, Juventus'la golsüz berabere kalarak liderliği Napoli'ye kaptırdı Fotoğraf: Isabella Bonotto/AA

İstanbul

Allianz Stadı'nda oynanan karşılaşmada gol sesi çıkmayınca taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.

Günün diğer maçında Napoli, Diego Armando Maradona Stadı'nda ağırladığı Genoa'yı 57. dakikada Frank Anguissa ve 75. dakikada Rasmus Hojlund'un golleriyle 2-1 mağlup etti.

Konuk ekibin tek golü ise 33. dakikada Jeff Ekhator'dan geldi.

Napoli, 15 puanla liderlik koltuğuna otururken Milan, 13 puanla 3. sıraya geriledi.

Juventus, 12 puanla 5'inci, Genoa ise 2 puanla 19. sırada yer alıyor.

