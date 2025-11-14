Dolar
42.33
Euro
49.25
Altın
4,076.89
ETH/USDT
3,203.60
BTC/USDT
96,796.00
BIST 100
10,565.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve milli futbolcu İsmail Yüksek, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde Bulgaristan ile oynanacak maç öncesi Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nda basın toplantısı düzenliyor.
logo
Dünya

İtalya'da öğrenciler, Meloni hükümetini protesto etti

İtalya'da on binlerce öğrenci, birçok kentte meydanlara inerek, Başbakan Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinin eğitim politikalarını ve İsrail'e destek vermesini protesto etti.

Barış Seçkin  | 14.11.2025 - Güncelleme : 14.11.2025
İtalya'da öğrenciler, Meloni hükümetini protesto etti Fotoğraf: Iso Ekle/AA

Roma

Ülkenin başkenti Roma başta olmak üzere Milano, Torino, Napoli, Cenova ve Bologna gibi birçok kentte lise ve üniversite öğrencileri, "No Meloni Day (Meloni'ye Hayır Günü)" çağrısıyla gösteri düzenledi.

Milano'da toplanan yaklaşık 2 bin gösterici, kentin Duomo Katedrali gibi simge yapılarının yanından geçilen yürüyüşte, Meloni hükümetinin eğitim politikalarına ve 2026 yılı bütçesinde savunma harcamalarına eğitimden daha çok pay ayırmasına tepki gösterdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Gösteride öğrenciler, Filistin bayrağı renklerinde meşaleler yakarken, "Okullar soykırıma karşı", "Soykırımı durdurun" yazılı dövizler taşıyarak hem İsrail'i hem de Meloni hükümetinin bu ülkeye destek vermesini protesto etti.

Çok sayıda Filistin bayrağının açıldığı yürüyüşte, "Faşist, terörist devlet İsrail" sloganları atıldı.

Başkent Roma'da ise bir grup öğrenci, yaptıkları gösteride, Eğitim Bakanlığının önüne kırmızı boyalar döktü.

Ülkenin diğer kentlerinde de yapılan yürüyüşlerde, Meloni hükümeti, İsrail'in suç ortağı olmakla suçlandı ve protesto edildi.

İtalyan basınındaki haberlerde, Torino ve Bologna'daki gösterilerde öğrenciler ile güvenlik güçleri arasında zaman zaman tansiyonun yükseldiği ve arbede yaşandığı belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağı enkazında incelemeler sürüyor
Çorum'da dolu nedeniyle meydana gelen trafik kazalarında 10 kişi yaralandı
İçişleri Bakanlığından Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki bazı iller için meteorolojik uyarı
Hafta sonu yurdun iç ve doğu bölgeleri yağışlı olacak
Zeytinburnu'nda metrobüsün çarptığı engelli yolcu hayatını kaybetti

Benzer haberler

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze'de biri kadın 2 Filistinliyi öldürdü

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze'de biri kadın 2 Filistinliyi öldürdü

İtalya'da öğrenciler, Meloni hükümetini protesto etti

Gazze'de derme çatma çadırlarda yaşayan binlerce aile, yaklaşan kışı nasıl geçireceklerini düşünüyor

Artan İsrail saldırıları ve Hizbullah'ın çıkışları Lübnan'da "savaş endişesini" gündemde tutuyor

Artan İsrail saldırıları ve Hizbullah'ın çıkışları Lübnan'da "savaş endişesini" gündemde tutuyor
İsrail'in saldırılarına rağmen pes etmeyen Gazzeli Rahaf, lise bitirme sınavında başarıya imza attı

İsrail'in saldırılarına rağmen pes etmeyen Gazzeli Rahaf, lise bitirme sınavında başarıya imza attı
İsrail'in Washington Büyükelçisi, ABD'nin Türkiye'ye F-35 satmamasından yana olduklarını söyledi

İsrail'in Washington Büyükelçisi, ABD'nin Türkiye'ye F-35 satmamasından yana olduklarını söyledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet