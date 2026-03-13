Gazze'de şarapnel nedeniyle gözünü kaybeden çocuk, protez gözle normal hayatına dönmeyi umut ediyor
Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı’nda yaşayan 14 yaşındaki Filistinli İsmail Halil Muhammed el-Avavde, sokakta arkadaşlarıyla oynarken isabet eden İsrail keşif füzesinden kopan şarapnel nedeniyle bir gözünü kaybetti.
Olay sırasında arkadaşlarıyla sokakta oyun oynayan Filistinli çocuk, "Bir keşif füzesinin düştüğünü gördük. Ne olduğunu anlamadım. Gözümü hastanede açtığımda bana gözümü kaybettiğimi söylediler." dedi.
En büyük dileğinin bir gözlük ya da protez gözle yeniden normal hayatına dönebilmek olduğunu dile getiren Avavde, "Biz yaralılar sadece rakamlardan ibaret değiliz. Biz de hayalleri olan Filistinli çocuklarız. Henüz 14 yaşındayız ve sadece çocukluğumuzu yaşamak istiyoruz." diye konuştu.
İsmail’in annesi Sena el-Avavde ise oğlunun, bir keşif füzesinden kopan şarapnel parçası nedeniyle sağ gözünü tamamen kaybettiğini, aynı saldırıda karnından da yaralandığını söyledi.
Oğlunun yaşadığı olayın ardından psikolojik olarak çok etkilendiğini belirten anne Avavde, “Bazı çocuklar onunla dalga geçtiği için okula gitmek istemiyor.” dedi.
Dokuz kişilik ailesine tek başına bakmak zorunda olduğunu ifade eden Avavde, eşinin engelli olduğu için çalışamadığını ve ailenin geçim yükünün kendi omuzlarında olduğunu anlattı.
Oğlunun protez göze ihtiyaç duyduğunu belirten anne Avavde, uluslararası kuruluşlara çağrıda bulunarak, "Oğlumun hayatına devam edebilmesi için ona protez göz takılmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.