Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

İtalya'da, İsrail'in Özgürlük Filosu Koalisyonu'na saldırısı protesto edildi

İtalya'da, Gazze'ye insani yardım taşıyan Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki gemilere İsrail'in düzenlediği saldırı protesto edildi.

Barış Seçkin  | 08.10.2025 - Güncelleme : 08.10.2025
İtalya'da, İsrail'in Özgürlük Filosu Koalisyonu'na saldırısı protesto edildi

Roma

İsrail'in sabaha karşı Gazze'ye yaklaşık 120 deniz mili mesafede uluslararası sularda filoya saldırısı, İtalya'da protestolarla karşılandı.

Başkent Roma başta olmak üzere Milano, Napoli, Salerno gibi pek çok kentte binlerce kişi hem filoya yapılan hem de Gazze’ye yönelik saldırıları protesto etti, Filistin halkına dayanışmasını gösterdi.

Roma'nın dünyaca ünlü simge yapılarından Kolezyum’da akşam saatlerinde toplanan binlerce kişi, "Her şeyi engelliyoruz" ve "Soykırım dursun" yazılı pankartların arkasından Piramide semtine doğru yürüyüşe geçti.

Ellerinde Filistin bayrakları ve "Soykırımı durdurun" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, "Filistin'e özgürlük", "hepimiz antisiyonistiz", "hepimiz antifaşistiz", "nehirden denize özgür Filistin", "intifada", "siyonist, terörist devlet İsrail", "Meloni istifa" ve "hükümet istifa" şeklinde sloganlar attı.

Bazı göstericiler meşaleler de yaktı.

Ülkenin ikinci büyük kenti Milano’da Lodi Meydanı'ndan başlayan ve 5 binden fazla kişinin katıldığı yürüyüş, Leonardo Da Vinci Meydanı'na kadar sürdü.

Kortejin geçtiği güzergahta trafik akışı durdurulurken, bazı sürücülerin de kornalarını çalarak korteje destek verdikleri görüldü.

Özgürlük Filosu Koalisyonu

İtalya'dan yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition), Gazze’ye insani yardım ulaştırmak ve İsrail ablukasını kırmak için 30 ülkeden 140'tan fazla kişiyi taşıyan bir gemi ve 8 tekneyle Mısır açıklarına ulaşmıştı.

Çoğunluğunu doktor, sağlıkçı ve basın mensuplarının oluşturduğu filoya, 8 Ekim’de sabaha doğru İsrail ordusu saldırdı.

Gazze'ye yaklaşık 120 deniz mili mesafede uluslararası sularda saldırıya uğrayan filodaki yolcular, İsrail tarafından yasa dışı şekilde alıkondu.

İsrail ordusu, 1 Ekim akşamında Küresel Sumud Filosu'na da saldırarak gemilerdeki yolcuları alıkoymuş, "sınır dışı" işlemlerinin ardından yüzlerce aktivistin tamamına yakını ülkelerine dönmüştü.

