Fernando Muslera, Arjantin ekibi Estudiantes ile 1 yıllık sözleşme imzaladı
Galatasaray'ın eski kalecisi Fernando Muslera, Arjantin ekibi Estudiantes ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
İstanbul
Arjantin kulübünden yapılan imza töreniyle ilgili fotoğraflı paylaşımda, "Fernando Muslera, kulübümüzle Aralık 2026'ya kadar geçerli bir sözleşme imzaladı." denildi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Türkiye'de 14 sezon oynayan Uruguaylı efsane file bekçisi, sarı-kırmızılı takımda 8 Süper Lig, 6 TFF Süper Kupa ve 5 kez de Türkiye Kupası sevinci yaşamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.