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Fenerbahçe UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde tur için sahaya çıkıyor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında yarın Çekya ekibi Slavia Prag'a konuk olacak.

Emre Doğan   | 23.02.2022
Fenerbahçe UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde tur için sahaya çıkıyor

İstanbul

Çekya'nın başkenti Prag'daki Eden Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 23.00'te başlayacak. İngiliz hakem Chris Kavanagh'ın yöneteceği müsabaka, Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmayı Slavia Prag 3-2 kazandı. Fenerbahçe'nin normal sürede turu geçmesi için en az iki farklı galibiyet alması gerekiyor. Sarı-lacivertli ekibin maçı bir farklı skorla kazanması halinde uzatmalara gidilecek. Müsabakanın beraberlikle ya da Slavia Prag'ın lehine sonuçlanması durumunda ise Fenerbahçe organizasyona veda edecek.

Fenerbahçe'deki eksikler

Sarı-lacivertli takımda 3 futbolcu, Slavia Prag karşısında forma giyemeyecek.

Sakatlıkları bulunan Luiz Gustavo ve Filip Novak ile sarı kart cezalısı Miha Zajc, müsabakada görev yapamayacak.

UEFA listesine dahil edilmeyen Miguel Crespo ile Diego Rossi de takımdaki yerlerini alamayacak.

Sakatlıkları geçen İrfan Can Kahveci ile Kim Min-jae'nin kadroda yer alması bekleniyor. Belinden yaşadığı sakatlığı atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Mesut Özil hakkında ise son kararı teknik direktör İsmail Kartal verecek.

Sarı-lacivertlilerde Dimitris Pelkas ile Attila Szalai ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu 2 oyuncu, Slavia Prag karşısında kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

Avrupa kupalarında 240. maçına çıkacak

Fenerbahçe, Slavia Prag müsabakasıyla Avrupa kupalarında 240. kez sahne alacak.

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 239 karşılaşmada 87 galibiyet, 51 beraberlik ve 101 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda 299 kez fileleri havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 351 gol gördü.

Fenerbahçe, Avrupa'da ilk maçı kaybettiği eleme turlarını geçmekte zorlanıyor

Öte yandan Fenerbahçe, ilk maçta yenilgi yaşadığı eleme turlarını geçmekte zorlanıyor.

Sarı-lacivertli takım, 1959'dan itibaren yer aldığı Avrupa kupalarında, ilk maçından mağlup ayrıldığı 30 turun 29'unda elenmekten kurtulamadı.

Fenerbahçe, bu eşleşmelerden sadece birinde rövanşta sonucu lehine çevirerek tur atlayabildi.

Fenerbahçe, ilk maçta yenilgi yaşadığı turlardan sadece birinde rövanşta aldığı sonuçla rakibini eledi.

1998-1999 sezonu UEFA Kupası ön eleme turunda İsveç'in Göteborg takımıyla eşleşen sarı-lacivertliler, deplasmandaki ilk maçtan 2-1 mağlup ayrıldı.

İstanbul'daki rövanşı ise Fenerbahçe, Elvir Baliç'in tek golüyle kazanarak Göteborg'u elemeyi başardı.

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