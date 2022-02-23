UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalanlar belli oluyor
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçları yarın oynanacak.
Ankara
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında son 16'ya kalan takımlar, yarın yapılacak 8 karşılaşmanın ardından belli olacak.
25 Şubat Cuma günü gerçekleştirilecek kura çekimiyle belirlenecek son 16 turu eşleşmelerinde maçlar ise 10 ve 17 Mart'ta yapılacak.
Son 16 play-off turu rövanşlarının programı ve ilk maçların skorları şöyle:
20.45 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Sevilla (İspanya) (1-3)
20.45 Real Sociedad (İspanya) - Leipzig (Almanya) (2-2)
20.45 Olympiakos (Yunanistan) - Atalanta (İtalya) (1-2)
20.45 Lazio (İtalya) - Porto (Portekiz) (1-2)
23.00 Napoli (İtalya) - Barcelona (İspanya) (1-1)
23.00 Rangers (İskoçya) - Borussia Dortmund (Almanya) (4-2)
23.00 Real Betis (İspanya) - Zenit (Rusya) (3-2)
23.00 Braga (Portekiz) - Sheriff (Moldova) (0-2)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.