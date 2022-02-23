Dolar
13.79
Euro
15.64
Altın
1,896.17
ETH/USDT
2,710.30
BTC/USDT
38,725.00
BIST 100
2,035.62
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ölen hamile kedinin karnını açıp yavrularını kurtardı
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalanlar belli oluyor

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçları yarın oynanacak.

Hüseyin Burak Demirer   | 23.02.2022
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalanlar belli oluyor

Ankara

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında son 16'ya kalan takımlar, yarın yapılacak 8 karşılaşmanın ardından belli olacak.

25 Şubat Cuma günü gerçekleştirilecek kura çekimiyle belirlenecek son 16 turu eşleşmelerinde maçlar ise 10 ve 17 Mart'ta yapılacak.

Son 16 play-off turu rövanşlarının programı ve ilk maçların skorları şöyle:

20.45 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Sevilla (İspanya) (1-3)

20.45 Real Sociedad (İspanya) - Leipzig (Almanya) (2-2)

20.45 Olympiakos (Yunanistan) - Atalanta (İtalya) (1-2)

20.45 Lazio (İtalya) - Porto (Portekiz) (1-2)

23.00 Napoli (İtalya) - Barcelona (İspanya) (1-1)

23.00 Rangers (İskoçya) - Borussia Dortmund (Almanya) (4-2)

23.00 Real Betis (İspanya) - Zenit (Rusya) (3-2)

23.00 Braga (Portekiz) - Sheriff (Moldova) (0-2)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 önlemlerini kaldıran İngiltere salgına karşı 'kişisel sorumluluk' sürecine geçti
DSÖ: Omicron'un BA.2 alt varyantı diğerlerine göre daha bulaşıcı
İtalya'ya AB dışından gelenler için karantina zorunluluğu kaldırılıyor
Türkiye'de 86 bin 70 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 271 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 936 bine yaklaştı

Benzer haberler

Trabzonspor, 18 haftadır liderliğini sürdürüyor

Trabzonspor, 18 haftadır liderliğini sürdürüyor

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalanlar belli oluyor

Fenerbahçe UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde tur için sahaya çıkıyor

Medipol Başakşehir galibiyet serisini 4 maça yükseltti

Medipol Başakşehir galibiyet serisini 4 maça yükseltti
Süper Lig'den 3 kulüp, PFDK'ye sevk edildi

Süper Lig'den 3 kulüp, PFDK'ye sevk edildi
Slavia Prag-Fenerbahçe maçını İngiliz hakem Kavanagh yönetecek

Slavia Prag-Fenerbahçe maçını İngiliz hakem Kavanagh yönetecek