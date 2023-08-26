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F1 Hollanda Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 14. ayağı Hollanda Grand Prix'sine, Red Bull pilotu Max Verstappen ilk sıradan başlayacak.

Yunus Kaymaz  | 26.08.2023 - Güncelleme : 26.08.2023
F1 Hollanda Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in Fotoğraf: Hasan Bratic / AA

İstanbul

Verstappen, Kuzey Denizi kıyısındaki Zandvoort kasabasıyla aynı adı taşıyan 4,2 kilometrelik pistte düzenlenen sıralama turlarında, 1 dakika 10.567 saniyelik derecesiyle ilk cebin sahibi oldu.

Hollandalı sürücünün 0.537 saniye arkasındaki Lando Norris (McLaren) 2'nciliği, pisti liderden 0.727 saniye yavaş turlayan George Russell da (Mercedes) 3'üncülüğü elde etti.

72 turluk yarış, yarın TSİ 16.00'da başlayacak.

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