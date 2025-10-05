Dolar
Dünya

Hollanda'da yaklaşık 250 bin kişi, hükümetin İsrail politikasını protesto etti

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da toplanan yaklaşık 250 bin kişi, hükümetin İsrail yanlısı politikasına tepki gösterdi.

Abdullah Aşıran  | 05.10.2025 - Güncelleme : 05.10.2025
Hollanda'da yaklaşık 250 bin kişi, hükümetin İsrail politikasını protesto etti Fotoğraf: Abdullah Aşıran/AA

Amsterdam

Çok sayıda uluslararası ve yerel sivil toplum kuruluşunun (STK) ortak organizasyonuyla düzenlenen gösteri, "Kırmızı Çizgi" sloganıyla Müzeler Meydanı'nda başladı.

Göstericiler, kırmızı çizgiyi sembolize etmek amacıyla kırmızı kıyafetler giyerek meydanda toplandı.

Amsterdam sokaklarında yürüyüş yapan göstericiler, yeniden Müzeler Meydanı'na döndü.

Etkinliğe, aralarında çok sayıda uluslararası sivil toplum kuruluşunun Hollanda şubelerinin de yer aldığı 130'dan fazla STK katıldı.

Organizatörler, gösteriye yaklaşık 250 bin kişinin katıldığını bildirdi.

Gösteride yapılan konuşmalarda, Hollanda hükümeti İsrail'in Gazze'deki eylemlerine karşı sessiz kalmakla suçlandı.

Göstericiler, hükümetten İsrail'e yönelik daha sert politikalar benimsemesini, askeri ve siyasi desteğin sonlandırılmasını ve yaptırımlar uygulanmasını talep etti.

"Soykırımı durdur" yazılı pankart arkasında yürüyen kalabalık, "Barış planı değil, emperyalizm", "İsrail'i boykot et", "İsrail'i hemen durdur", "Ellerini filodan çek" yazılı dövizler taşıdı.

Protestoda, "Hükümet utan, ellerin kanlı", "Özgür Filistin", "İşgal altındaki topraklarda barış olmaz", "Soykırımı durdur", "Çocukları öldürmeyi durdur" sloganları atıldı.

Gösteri, Hollanda tarihinin Filistin'e destek amacıyla düzenlenen en geniş katılımlı eylemi olarak değerlendiriliyor.

Lahey kentinde, "Kırmızı Çizgi" sloganıyla 18 Mayıs'ta yapılan gösteriye yaklaşık 100 bin kişi, 15 Haziran'da yapılan gösteriye ise yaklaşık 150 bin kişi katılmıştı.

