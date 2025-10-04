Dolar
Spor, Dünyadan Spor

Formula 1 Singapur Grand Prix'sinde pole pozisyonu Russell'ın

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 18. etabı Singapur Grand Prix'sine Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu George Russell ilk sıradan başlayacak.

Yunus Kaymaz  | 04.10.2025 - Güncelleme : 04.10.2025
Formula 1 Singapur Grand Prix'sinde pole pozisyonu Russell'ın

Londra

Singapur'da 4,9 kilometrelik Marina Bay Caddesi Pisti'nde 62 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turlarında, 1 dakika 29.158 saniyelik derece elde eden Russell, ilk cebe yerleşti.

Büyük Britanyalı pilotun 0.182 saniye arkasında yer alan son şampiyon Max Verstappen (Red Bull) ikinci, 0.366 saniye gerisindeki şampiyona lideri Oscar Piastri (McLaren) ise üçüncü sırayı aldı.

Singapur Grand Prix'si yarın TSİ 15.00'te koşulacak.

