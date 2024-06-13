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Spor, Futbol, Dünyadan Spor, EURO 2024

EURO 2024'te katılımcı ülkelerden 580 polis görev yapacak

Almanya’nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz’da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda (EURO 2024) etkinliğin güvenliğini sağlamak için turnuvaya katılan ülkelerden 580 polisin görev yapacağı bildirildi.

Erbil Başay  | 13.06.2024 - Güncelleme : 13.06.2024
EURO 2024'te katılımcı ülkelerden 580 polis görev yapacak

Berlin

Almanya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Alman güvenlik makamlarının, turnuvanın güvenliği sağlamak için hazırlık yaptığı, şampiyonaya ilişkin güvenlik durumunun sürekli izlendiği ve değerlendirildiği ifade edildi.

Uluslararası büyük etkinliklerin çeşitli olası suç ve tehditleri beraberinde getirebileceği aktarılarak, EURO 2024 süresince ulusal güvenlik konsepti kapsamında güvenlik önlemlerinin alınmasının yanı sıra katılımcı, komşu ve transit ülkelerin güvenlik makamlarıyla da işbirliği içinde olunduğu kaydedildi.

Turnuva sırasında şampiyonaya katılan ülkelerden gelen 350 polisin Federal Polis Teşkilatını destekleyeceği ifade edilen açıklamada, bu ülkelerden gelen diğer 230 polisin de Neuss kentindeki Uluslararası Polis İşbirliği Merkezi’nde (IPCCC) görev yapacağı kaydedildi.

Katılımcı ülkelerden gelen polis memurlarının tren istasyonlarında, trenlerde, havalimanlarında ve sınırlarda devriye görevi yapacağı bildirildi.

Bamberg kentinde polisleri ziyaret eden Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, EURO 2024’ün güvenliğinin birinci önceliğe sahip olduğunu ifade etti.

Faeser terörden şiddet yanlısı suçlara ve holiganlara kadar akla gelebilecek tüm tehlikelere karşı tedbirlerin alındığını belirterek, Alman Federal Polis Teşkilatının, tarihindeki en büyük görev ile karşı karşıya olduğunu söyledi.

Bu Avrupa Şampiyonası'nda farklı ülkelerden gelen 580 polisin Alman meslektaşlarıyla birlikte görev yapmalarının güçlü bir sinyal olduğunu vurgulayan Faeser, "Ortak devriyeler ve polisin çok sayıda mevcut olması taraftarların ve misafirlerin güvenliğine önemli ölçüde katkıda bulunacaktır." ifadesini kullandı.

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