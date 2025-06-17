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YÖK Başkanı Erol Özvar, İstanbul’da “Times Higher Education (THE) Küresel Sürdürülebilir Kalkınma Kongresi” açılış programında konuşuyor. (VİDEO GRAFİK) İran-İsrail arasındaki karşılıklı saldırılar devam ediyor. -VTR- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MEB Şura Salonu'nda "Eğitimde Yapay Zeka Politika Belgesi Tanıtım Programı"nda konuşuyor.
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Dünya

G7 liderlerinden "İran'ın asla nükleer silaha sahip olamayacağı" mesajı

Kanada'da bir araya gelen G7 ülkelerinin liderleri, Orta Doğu'da barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik taahhütlerini yinelerken "İran'ın asla nükleer silaha sahip olamayacağını" belirtti.

Dilara Karataş  | 17.06.2025 - Güncelleme : 17.06.2025
G7 liderlerinden "İran'ın asla nükleer silaha sahip olamayacağı" mesajı Fotoğraf: Artur Widak - AA

Ankara

ABD, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere ve Kanada, Orta Doğu'daki gerilime ilişkin ortak açıklama yayımladı.

Açıklamada, bölgedeki istikrarsızlığa İran'ın neden olduğu savunularak "İran'ın asla nükleer silaha sahip olamayacağını açıkça ifade ettik." ifadesi kullanıldı.

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Ayrıca, G7 liderlerinin Orta Doğu'da barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik taahhütlerini yinelediği açıklamada, sivillerin korunmasının önemine işaret edildi.

Açıklamada, "İran krizinin çözümü, Orta Doğu'daki gerginliğin azalmasına ve Gazze'de ateşkese yol açmalıdır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın, artan İsrail-İran gerilimi nedeniyle Kanada'daki G7 Liderler Zirvesi'nden erken ayrılacağını açıklamıştı.

⁠İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

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