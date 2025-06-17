Dolar
39.38
Euro
45.65
Altın
3,394.16
ETH/USDT
2,543.10
BTC/USDT
105,604.00
BIST 100
9,381.03
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail - İran arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Tahran'dan yayındayız CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor. İsrail - İran arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Tel Aviv’den yayındayız.
logo
Dünya

Danimarka'nın 1 Temmuz'da başlayacak AB dönem başkanlığı "güvenlik ve rekabetçiliğe" odaklanacak

Danimarka'nın 1 Temmuz'dan itibaren 6 aylığına yürüteceği Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığının ana gündemi, Avrupa'nın savunması ve güvenliği ile ekonomide rekabetçiliği güçlendirmek olacak.

Selen Valente Rasquinho  | 17.06.2025 - Güncelleme : 17.06.2025
Danimarka'nın 1 Temmuz'da başlayacak AB dönem başkanlığı "güvenlik ve rekabetçiliğe" odaklanacak

Brüksel

AB Konseyinin dönem başkanlığını 1 Temmuz'da 6 aylığına Danimarka devralacak.

Danimarka, 1 Ocak 2026'ya kadar üye ülkeler arasındaki farklı düzeylerde toplantılara başkanlık edecek, Konseyin gündemini belirleyecek.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Brüksel'in önde gelen düşünce kuruluşu Avrupa Politikalar Merkezi (EPC), Danimarka'nın AB nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Carsten Gronbech-Jensen'in katıldığı etkinlik düzenledi.

Gronbech-Jensen, ülkesinin dönem başkanlığında, "İki ana araç; biri güvenlik, diğeri rekabet. Bence bunlar aynı zamanda güvenlik konusunda malum gündemimizi domine edecek temalar olacak. Çok önemli bir unsur da elbette savunma." dedi.

Danimarkalı diplomat, AB Komisyonunun 2030'a kadar savunma sanayisini güçlendirme hedeflerini içeren "Beyaz Bülten"i uygulama ve bu sektöre ilişkin bürokrasiyi kısaltma, rekabeti artırma ve dış kaynaklara bağımlılığı azaltma girişimlerini sürdürme planlarının altını çizdi.

"Yeşil geçiş"e de değinen Gronbech-Jensen, bu konunun fosil yakıtlara bağımlılığı azaltma ve daha rekabetçi bir Avrupa endüstrisini teşvik etme aracı olarak Danimarka Başkanlığı altında temel öncelik olmaya devam edeceğini belirtti.

ABD ile yaşanan Grönland gerginliğiyle ilgili bir soruyu yanıtlayan Gronbech-Jensen, bu konunun ülkesinin dönem başkanlığının sorumluluklarının dışında kalacağını söyledi.

Gronbech-Jensen, NATO'nun 24-25 Haziran'daki zirvesinde kabul edilmesi beklenen yeni "yüzde 5"lik savunma harcaması hedefi konusunda, Avrupa üyelerinin kendi savunmaları için daha fazla sorumluluk üstlenmeleri gerektiğini vurguladı.

Diplomat, birçok Avrupa ülkesinin yüzde 2 hedefini bile karşılayamadığını sözlerine ekledi.

Danimarka dönem başkanlığını, 1 Ocak 2026'da Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) devredecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DMM, "Bakanlık koruması altındaki 5 çocuk intihara kalkıştı" iddiasını yalanladı
Sakarya'da 3 tırın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Güngören'de tekstil atölyesinde patlama hasara neden oldu
AJet, 5 ülkeye bileti olan yolcularına ilave haklar tanıdı
Avrupa ülkeleri, İsrail'deki vatandaşlarını tahliye etmek için harekete geçti

Benzer haberler

AB: İran nükleer silaha sahip olamaz ama bunu önlemenin yolu diplomasidir

AB: İran nükleer silaha sahip olamaz ama bunu önlemenin yolu diplomasidir

Danimarka'nın 1 Temmuz'da başlayacak AB dönem başkanlığı "güvenlik ve rekabetçiliğe" odaklanacak

AB ve ABD ticaret anlaşması için çalışmaları hızlandıracak

AB'nin Kırım nedeniyle Rusya'ya uyguladığı yaptırımların süresi uzatıldı

AB'nin Kırım nedeniyle Rusya'ya uyguladığı yaptırımların süresi uzatıldı
İran-İsrail gerilimi Rusya için ne anlama geliyor?

İran-İsrail gerilimi Rusya için ne anlama geliyor?
AB bankasından Fransa-İspanya elektrik bağlantısına kaynak

AB bankasından Fransa-İspanya elektrik bağlantısına kaynak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet