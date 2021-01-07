Euro
9.03
Dolar
7.37
BIST 100
1,522.24
Altın
1,910.48
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Arsenal Teknik Direktörü Arteta: Birkaç gün içinde Mesut Özil'in geleceği konusundaki karar netleşecek

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in teknik direktörü Mikel Arteta, Mesut Özil'in başka bir takıma transferi konusunun birkaç gün içinde netleşeceğini söyledi.

Doğa Kırmızıoğlu   | 07.01.2021
Arsenal Teknik Direktörü Arteta: Birkaç gün içinde Mesut Özil'in geleceği konusundaki karar netleşecek Fotoğraf: Burak Akbulut/AA

Ankara

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in teknik direktörü Mikel Arteta, İngiltere Federasyon Kupası 3. turunda Newcastle United ile cumartesi günü oynayacakları maç öncesi düzenlediği basın toplantısında, Mesut Özil'in geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

32 yaşındaki oyuncunun ara transfer döneminde takımdan ayrılabileceğini söyleyen İspanyol teknik adam, "Özil'in kontratının sona ermesine 6 ay kaldı ve diğer kulüplerle görüşmekte özgür. Onun geleceğine ilişkin en iyi seçeneği bulmak için kulüp, oyuncu ve menajeri bazı görüşmeler yürütüyor." dedi.

Mesut Özil'in ara transfer döneminde Fenerbahçe'de forma giyebileceğine ilişkin iddiaları da yanıtlayan Arteta, "Önümüzdeki birkaç gün içinde Mesut'un geleceği konusundaki karar netleşecek. Kulüp ve Mesut'un çıkarlarına uygun olması halinde transferine izin verilir. Şartlar uygun olursa gidebilir, yoksa takımda sezon sonuna kadar kalır. Mesut, önceki sezonlarda bu takımın en önemli oyuncularından birisi olmuştu ve bu durumu göz ardı edemeyiz." şeklinde görüş belirtti.

Londra temsilcisinde 254 karşılaşmada 44 gole imza atan Mesut Özil, sezon başında Arteta tarafından kadro dışı bırakılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1162 kişi hayatını kaybetti
DSÖ'den 'Kovid-19 salgınında kritik eşikteki Avrupa'da önlemler yoğunlaştırılsın' çağrısı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 370 bini geçti
Gallerli bilim insanları Kovid-19 için akıllı aşı cihazı geliştiriyor
Almanya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 1070 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Arsenal Teknik Direktörü Arteta: Birkaç gün içinde Mesut Özil'in geleceği konusundaki karar netleşecek

Arsenal Teknik Direktörü Arteta: Birkaç gün içinde Mesut Özil'in geleceği konusundaki karar netleşecek

Trabzonsporlu Campi Fatih Karagümrük'te

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Cavcav: Berat, bizi her daim gururlandırdı

Trabzonspor, Berat Özdemir ile 4,5 yıllık anlaşma sağladı

Trabzonspor, Berat Özdemir ile 4,5 yıllık anlaşma sağladı
Liverpool, Premier Lig'de 12 maç sonra kaybetti

Liverpool, Premier Lig'de 12 maç sonra kaybetti
Futbolda ara transfer dönemi yarın başlıyor

Futbolda ara transfer dönemi yarın başlıyor