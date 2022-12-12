Dolar
18.65
Euro
19.68
Altın
1,789.62
ETH/USDT
1,249.30
BTC/USDT
17,007.00
BIST 100
5,219.25
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bayburt'ta Kop Tüneli inşaatında meydana gelen göçükte 5 işçi yaralandı
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor, Katar 2022

Arjantin Milli Takımı Teknik Direktörü Lionel Scaloni: Zor bir maç olmasını bekliyoruz

Arjantin Milli Takımı Teknik Direktörü Lionel Scaloni, Hırvatistan'ın yarınki maçta işleri zorlaştıracağını ancak kendilerinden ne beklendiğini bildiklerini söyledi.

Yunus Kaymaz   | 12.12.2022
Arjantin Milli Takımı Teknik Direktörü Lionel Scaloni: Zor bir maç olmasını bekliyoruz

Doha

Scaloni, Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde yarın Hırvatistan'la oynayacakları maç öncesi basın toplantısı düzenledi.

Rusya 2018'in finalisti Hırvatistan'ın iyi bir takım olduğuna inandığını belirten 44 yaşındaki teknik adam, "Zor bir maç olmasını bekliyoruz. Rakibimiz takım oyununu iyi oynuyor. Belirli bir stilleri var ve bunu değiştireceklerini sanmıyorum. İşleri zorlaştıracaklardır. Bir önceki Dünya Kupası ile kıyaslama yapamayız ama gerçekten iyi bir takım olduklarını düşünüyorum." diye konuştu.

Tüm Arjantinli taraftarların umutlu olduğunu dile getiren Scaloni, "Halkımız için oynuyoruz. Arjantinli taraftarlara minnettarız. Buraya gelmenin ne kadar maliyetli olduğunu biliyoruz. Bizden ne beklendiğini biliyoruz. Sahada her şeyimizi vereceğiz." dedi.

Scaloni, kariyerinin son Dünya Kupası olması beklenen Lionel Messi ile ilgili soruya ise, "Oynamaya devam edip etmeyeceğini, onun futbolunu izlerken keyif almaya devam edip etmeyeceğimizi göreceğiz." yanıtını verdi.

Arjantinli teknik adam, Hollanda maçı sonrasında yaşanan tartışmalar ve kendilerine yöneltilen eleştirilerle ilgili olarak da, "İki takım da oynaması gerektiği gibi oynandı. Bazı maçlarda tartışmalar yaşanabilir. Arjantin'in iyi bir kazanan olmadığı fikrine son vermemiz gerekiyor. Kupa Amerika'yı sportmence kazandık." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürülmesiyle ilgili davanın gerekçeli kararı açıklandı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Antalya'da selden etkilenenlere destek
TÜBİTAK destekli depremde iletişim projesinin verileri kamuoyuyla paylaşıldı
18 adliyede daha çocuk görüşme merkezi uygulaması başladı
Palandöken'de kayak heyecanı başladı

Benzer haberler

Arjantin Milli Takımı Teknik Direktörü Lionel Scaloni: Zor bir maç olmasını bekliyoruz

Arjantin Milli Takımı Teknik Direktörü Lionel Scaloni: Zor bir maç olmasını bekliyoruz

2022 FIFA Dünya Kupası'nda yarı final heyecanı yarın başlıyor

Dünya Kupası'nda Arjantin ve Hırvatistan final için karşı karşıya

Dünya Kupası'nda çeyrek final unutulmaz anlara sahne oldu

Dünya Kupası'nda çeyrek final unutulmaz anlara sahne oldu
Fransa, tarihinde 7. kez Dünya Kupası'nda yarı finale yükseldi

Fransa, tarihinde 7. kez Dünya Kupası'nda yarı finale yükseldi
FIFA, Arjantin-Hollanda maçında yaşananlar için soruşturma başlattı

FIFA, Arjantin-Hollanda maçında yaşananlar için soruşturma başlattı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet