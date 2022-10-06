Dolar
18.58
Euro
18.20
Altın
1,714.79
ETH/USDT
1,358.10
BTC/USDT
20,047.00
BIST 100
3,553.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Monaco Teknik Direktörü Philippe Clement, UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Trabzonspor ile oynadıkları maçın ardından II. Louis Stadyumunda basın toplantısı düzenliyor
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Ampute Futbol Milli Takımı yarı finale yükseldi

Ampute Futbol Milli Takımı, İstanbul'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın çeyrek finalinde Fas'ı 4-1 yenerek yarı finale yükseldi.

Murat Kaya   | 06.10.2022
Ampute Futbol Milli Takımı yarı finale yükseldi Fotoğraf: Elif Öztürk Özgöncü/AA

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) bünyesindeki Ampute Futbol Milli Takımı, İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kupası'nın çeyrek final karşılaşmasında Fas ile karşı karşıya geldi.

TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan maça, ay- yıldızlı ekip, Bülent Çetin, Okan Şahiner, İsmail Korkmaz, Şeyhmus Erdinç, Kemal Güleş, Rahmi Özcan ve Ömer Güleryüz yedilisiyle başladı.

Karşılaşmaya etkili başlayan ay-yıldızlılar, 11. dakikada Rahmi Özcan'ın golüyle 1-0 öne geçti. Maçın ilk yarısı da bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren milliler, 28. dakikada Ömer Güleryüz ve 34. dakikada da Kemal Güleş'in golleriyle farki üçe çıkardı. Fas, 48. dakikada bir gol bularak umutlansa da Türkiye, Kemal Güleş ile 50+1. dakikada bir gol daha buldu ve sahadan 4-1 galip ayrıldı.

Milli futbolcular maç bitiminde büyük bir sevinç yaşadı.

Adını yarı finale yazdıran Ampute Futbol Milli Takımı, yarı finalde Özbekistan ile karşı karşıya gelecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prag'da Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı kabul etti
65+ Yaşlı Hakları Derneğinden "yaşlı hastaya kötü muamelede bulunulduğu" iddialarına ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prag'da Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prag'da AB Komisyonu Başkanı ve Çekya Başbakanı ile bir araya geldi
Bakan Karaismailoğlu: Şimdi yüzde 65'i demir yolu ağırlıklı yatırım dönemine girdik

Benzer haberler

Ampute Futbol Milli Takımı yarı finale yükseldi

Ampute Futbol Milli Takımı yarı finale yükseldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prag'da Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prag'da AB Komisyonu Başkanı ve Çekya Başbakanı ile bir araya geldi

Bakan Karaismailoğlu: Şimdi yüzde 65'i demir yolu ağırlıklı yatırım dönemine girdik

Bakan Karaismailoğlu: Şimdi yüzde 65'i demir yolu ağırlıklı yatırım dönemine girdik
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prag'da İspanya Başbakanı Sanchez'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prag'da İspanya Başbakanı Sanchez'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cemevleri açılış programına katılacak olması Alevi temsilcilerini mutlu etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cemevleri açılış programına katılacak olması Alevi temsilcilerini mutlu etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet